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Поліція відреагувала на чутки про «силове захоплення» Києво-Печерської лаври

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліція відреагувала на чутки про «силове захоплення» Києво-Печерської лаври
Правоохоронці спростовують інформацію про нібито силове захоплення території заповідника
фото: Національна поліція України/Facebook

Фахівці музейного комплексу розпочнуть планову інспекцію стану ближніх печер, розташованих на території заповідника

Комісія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» зранку 28 березня розпочала перевірку ближніх печер. Правопорядок під час перевірки забезпечують  столичні поліцейські. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Фахівці музейного комплексу розпочнуть планову інспекцію стану ближніх печер, розташованих на території заповідника», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники духовенства, які проживають на території Лаври, не перешкоджають проведенню перевірки.

«Разом з тим зазначимо, що провокативна інформація, яка шириться деякими телеграм-каналами про нібито силове захоплення території заповідника, не відповідає дійсності», – зазначають у поліції.

Нагадаємо, 27 лютого, корпус №19 Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» остаточно повернули у державну власність. Виконання рішення Верховного суду про звільнення приміщення громадською організацією «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» (УТОПІК) здійснили державні виконавці за участю правоохоронних органів для забезпечення громадського порядку.  Як зазначається, всі дії Міністерства культури та стратегічних комунікацій спрямовані на впорядкування використання державного майна та запобігання незаконному його застосуванню. 

До слова, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розпочинає підготовчі роботи для реставрації великого іконостаса Успенського собору. Зазначається, що за 25 років сакральна реліквія зазнала значних пошкоджень. Серед них – відшарування шпаклівок разом із сусальним золотом, руйнування фарбового шару, а також потенційні деформації дерев’яної основи.  

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Теги: Києво-Печерська лавра Київ лавра поліція

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