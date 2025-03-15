У Києві відновили роботу шість наземних станцій «червоної лінії» метро (Оновлено)

Рух поїздів між станціями «Лісова» та «Дніпро» відновили після короткої призупинкит через пошкодження колій під час демонтажу Дарницького шляхопроводу

У Києві шість наземних станцій «червоної лінії» метро відновили роботу після закритя на вхід для пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«Станції наземної ділянки червоної лінії метрополітену відновили свою роботу. Поїзди курсують між станціями «Академмістечко» – «Лісова». Метрополітен працює у звичайному режимі», - зазначили у КМДА.

Як зазначали раніше у КМДА, під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на колії метрополітену та частково пошкодив деякі її елементи.

У зв’язку із цим, шість наземних станцій «червоної лінії» метро були закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсували між станціями «Лісова» і «Дніпро».

Через демонтаж балки Дарницького шляхопроводу було організовано рух автобусів уздовж тимчасово закритих станцій метрополітену:

Автобуси рухаються від станції метро «Лісова» до «Арсенальної» вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро «Арсенальна».

У зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро «Дарниця» «Чернігівська». Тут транспорт рухається через вулицю Андрія Малишка.

Також збільшено кількість трамваїв маршрутів № 8 та № 27 та автобусів № 118.

Раніше ми писали, що у Києві спилено багатолітню шовковицю біля ліцею на вул. Межигірській. Дерево було місцевою візитівкою впродовж 72 років, повідомляє «Главком» з посиланням на допис арбориста Володимира Ветроградського.

Шовковиці можуть жити до 800 років, зауважує фахівець, і знищення дерева стало для нього справжнім шоком. «Зовсім нещодавно дерево радувало своєю кремезністю і красою», – згадує Ветроградський. Його обурила й позиція керівництва ліцею – на думку арбориста, співпрацівники навчального закладу мали б втрутитися і спробувати врятувати дерево.

Нагадаємо, раніше, 6 березня, правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд».

Також «Главком» писав, що двом колишнім посадовцям КО «Київзеленбуд» було повідомлено про підозру у розтраті державних коштів на суму понад 1,3 млн грн під час капітального ремонту одного з київських скверів.