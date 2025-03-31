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Відзавтра у Києві про хвилину мовчання нагадуватимуть ще й рекламні носії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Відзавтра у Києві про хвилину мовчання нагадуватимуть ще й рекламні носії
Влада Києва звернулася до власників цифрових носіїв із пропозицією долучитися до ініціативи, яка вже має широку підтримку серед рекламних операторів
фото: Moment of honor community/Facebook

Вікторія Муха: «Щоденна хвилина мовчання нагадує про ціну свободи, яку платить Україна, за право існувати»

Із 1 квітня щодня о дев'ятій годині ранку на диджитал-білбордах, сітілайтах та інформаційних стендах столичного метрополітену з’являтимуться візуальні повідомлення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА. 

Повідомляється, що координаційна рада з підготовки та впровадження Концепції меморіалізації учасників та подій російсько-української війни затвердила єдиний візуальний вигляд інформаційного повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання. Більшість операторів зовнішньої реклами вже підтримала ініціативу, до якої можуть доєднатися й інші підприємці.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова Координаційної ради Вікторія Муха, затверджений шаблон є у вільному доступі на сайті Київради та доступний для всіх, хто бажає долучитися до акції вшанування.

«Це важливий жест вдячності та поваги до наших полеглих Героїв. Щоденна хвилина мовчання нагадує про ціну свободи, яку платить Україна, за право існувати. Переконана, що такі заходи об’єднують націю та формують національну пам’ять», – наголосила Вікторія Муха.

За її словами, міська влада звернулася до власників цифрових носіїв із пропозицією долучитися до ініціативи, яка вже має широку підтримку серед рекламних операторів. 

Нагадаємо, цьогоріч Київська міська рада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Відтак про початок хвилини мовчання оголошують через звукові системи оповіщення на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності, через мобільний застосунок Київ Цифровий, на 19 станціях київського метрополітену та в громадському транспорті, де передбачена технічна можливість аудіотрансляцій оголошень. 

Теги: Київ хвилина мовчання

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