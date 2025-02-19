Посвідчення з QR-кодом для комунальників: Київ тестує нову систему

Для мешканців Києва нова система дає змогу легко перевірити, чи дійсно перед ними представник комунальної служби

У міському застосунку Київ Цифровий запрацювала в тестовому режимі система «Е-посвідчення» для автоматизації видачі електронних посвідчень і верифікації працівників комунальних підприємств. При цьому паперові посвідчення так само продовжують діяти. Про це повідомила команда Київ Цифровий.

Повідомляється, шо електронне посвідчення містить інформацію про місце роботи особи та унікальний QR-код із прізвищем, ім’ям та по батькові, посадою й назвою підприємства. Це унеможливлює підробку документа та забезпечує високий рівень захисту даних. QR-код дійсний протягом однієї хвилини.

Для мешканців Києва нова система дає змогу легко перевірити, чи дійсно перед ними представник комунальної служби. Достатньо відсканувати QR-код на посвідченні за допомогою камери смартфона або ввести код вручну в розділі «Перевірити посвідчення». Це дає змогу уникнути шахрайських дій та підвищує довіру до комунальних підприємств.

Працівники комунальних служб можуть пред’являти своє посвідчення за допомогою QR-коду. Це зручно під час роботи на виїздах та при спілкуванні з містянами.

Керівники комунальних підприємств мають доступ до системи «Е-посвідчення». Вони можуть додавати нових співробітників, переглядати та видаляти посвідчення в режимі онлайн. Це значно спрощує контроль за персоналом та дає змогу оперативно оновлювати інформацію в разі змін у команді.

Повідомляється, що першими електронні посвідчення отримають працівники тих комунальних підприємств столиці, які найбільше контактують з мешканцями у повсякденній роботі. Серед них – інспектори з паркування та благоустрою, адміністратори міських ярмарків, дорожники та рятувальники. Згодом електронні посвідки поступово з'являться і в працівників Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та підпорядкованих йому комунальних підприємств.

«У майбутньому система «Е-посвідчення» може бути поширена на інші установи міста, що забезпечить ще більшу прозорість у роботі комунальних підприємств та підвищить рівень сервісу для киян», – зазначили у КМДА.

Щоб випробувати новий сервіс, необхідно оновити застосунок Київ Цифровий до останньої версії.

Нагадаємо, в зоні обслуговування «Київтеплоенерго» понад 9,5 тисячі будівель, майже 90% із яких оснащені лічильниками тепла. Мешканці таких будинків сплачують за фактично спожиті обсяги тепла, які зафіксував прилад. Клієнти за бажанням можуть долучитись до зняття показань у своєму будинку.