У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укриття!

У Києві о 21:48 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту. У столиці існує загроза БпЛА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше Росія атакувала Херсон, у місті є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Прокудін повідомив, що одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал. Внаслідок атаки у Центральному районі загорівся приватний будинок. За його словами, Херсон вдруге за день потерпає від ворожих авіаударів.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Крім того, Росія атакувала Кривий Ріг. Постраждав житловий квартал міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

За інформацією Лисака, у Кривому Розі пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та стільки ж приватних будинків. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації.

Також, за останніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждало 12 осіб. Серед них є діти – два хлопця віком 2 та 15 років.