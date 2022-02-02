Київ скували затори: де вранці 2 лютого складно проїхати

Автомобілі стоять у тягучках на Набережно-Хрещатицькій та Петрівській алеї

На правому березі традиційно стоїть вул. Вадима Гетьмана

Станом на ранок середи, 2 лютого, на деяких вулицях Києва утворилися затори. На мостах рух частково ускладнений, зокрема є затори на мості Метро. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

Правий берег

Затори утворилися на Борщагівці та Голосіївському проспекті (ст. м. «Іподром»). Традиційно «червона» вул. Вадима Гетьмана, проспект Лобановського (Севастопольська площа). Ускладнений рух на Набережно-Рибальській. Водії стоять у невеликих пробках на проспекті Перемоги від станції метро «Житомирська» до «Берестейській».

Центр

Автомобілі стоять у тягучках на Набережно-Хрещатицькій та Петрівській алеї. Утруднено рух транспорту на проспекті Перемоги та вул. Жилянська, біля станції метро «Кловська», вулиця Протасов Яр та на бульварі Дружби Народів.

Лівий берег

Затор спостерігається на Північному мості. Утруднений проїзд авто біля станцій метро «Дарниця», «Чернігівська», «Лівобережна». Важко проїхати проспектом Соборності (ринок «Березняки») та мостом Патона, а також проспектом Миколи Бажана. Утворився затор біля станції метро «Бориспільська».

Тим часом, погода в Україні у середу, 2 лютого, буде багатою на опади. У більшості областей випаде або мокрий сніг, або дощ. Виняток – кілька північних та центральних регіонів.