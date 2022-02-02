Масштабний прорив на Дарницькій ТЕЦ: нечистоти залили двір (фото, відео)

Вода текла впродовж кількох годин, через що двір перетворився у суцільну калюжу

У Києві прорвало шлаковідвал Дарницької ТЕЦ. Аварія на мережі, що належить Дарницькій теплоелектроцентралі сталася на Харківському шосе у Києві. Забрудненою водою залило двір житлового комплексу «Мега-сіті». Про це пишуть у соцмережах.

За словами місцевих мешканців, труба зі шлаком, який відводять з Дарницької ТЕЦ, прорвала близько 23:00 ввечері 31 січня. Вода текла впродовж кількох годин, через що двір перетворився у суцільну калюжу.

На місці події працювали комунальники, які перекрили трубу, але, звісно, не подолали наслідки аварії.

Очевидці аварії занепокоєні тим, що подібні інциденти на шлаковідвалі стаються вже не вперше та суттєво шкодять екології. Крім того, у коментарі до допису про подію користувачі зазначили, що внаслідок прориву з водою витекли домішки бензопірену, сурми, миш'яку, ртуті, важких металів та дрібнодисперсного скла. Коли зола висохне, вітер може рознести ці небезпечні речовини по всьому району.

«Може досить в центрі мегаполісу, як люблять називати Київ, тримати таку бомбу, як золовідвал та труби, по яких золу зливають? Звісно я не виправдовую забудовника «МегаСіті» на Харківському шосе, який збудований над інженерними мережами», – зазначив автор допису у Facebook.

Нагадаємо, у Миколаєві через прорив каналізаційного колектора затопило двори будинків.