  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Як главі уряду Великої Британії Софію Київську показували (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ткаченко взяв на себе роль екскурсовода для Джонсона - Як главі уряду Великої Британії Софію Київську показували (фото)

    Ткаченко взяв на себе роль екскурсовода для Джонсона

    фото: Олександр Ткаченко/ Facebook

    Прем’єр-міністр Великобританії перебуває з візитом у столиці України

    Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook опублікував фото зі спільної зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом України Володимиром Зеленським у Софійському Соборі.

    Міністр зауважив, що був радий вітати іноземного гостя, адже співпраця України та Сполученого Королівства з метою зміцнення безпеки та обороноздатності України є надважливою на тлі загрози нашій країні.

    «Але розмовляли не лише про проблеми. Як колишній журналіст, Ткаченко не міг не розповісти колишньому журналісту Джонсону про історію славетного Софійського собору. А також згадати про спорідненість князів Київської епохи з королівськими домами Європи. У часи, коли хтось піддає сумніву європейську спорідненість та вибір України – це було на часі», – підписав світлини Ткаченко.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Ткаченко взяв на себе роль екскурсовода для Джонсона. фото: Олександр Ткаченко/ Facebook
    Ткаченко взяв на себе роль екскурсовода для Джонсона. фото: Олександр Ткаченко/ Facebook
    Ткаченко взяв на себе роль екскурсовода для Джонсона. фото: Олександр Ткаченко/ Facebook

    Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України. Згодом ЗМІ дізналися, про що Джонсон говоритиме із Зеленським.

    Також Борис Джонсон у зеленій краватці незвично привітав Зеленського.

    Як стало відомо, Британія виділить Україні майже 2 млрд фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці.

    Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.

    Читайте також:
    Теги: Київ міністр Олександр Ткаченко Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як главі уряду Великої Британії Софію Київську показували (фото)