Як главі уряду Великої Британії Софію Київську показували (фото)
Ткаченко взяв на себе роль екскурсовода для Джонсона
Прем’єр-міністр Великобританії перебуває з візитом у столиці України
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook опублікував фото зі спільної зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом України Володимиром Зеленським у Софійському Соборі.
Міністр зауважив, що був радий вітати іноземного гостя, адже співпраця України та Сполученого Королівства з метою зміцнення безпеки та обороноздатності України є надважливою на тлі загрози нашій країні.
«Але розмовляли не лише про проблеми. Як колишній журналіст, Ткаченко не міг не розповісти колишньому журналісту Джонсону про історію славетного Софійського собору. А також згадати про спорідненість князів Київської епохи з королівськими домами Європи. У часи, коли хтось піддає сумніву європейську спорідненість та вибір України – це було на часі», – підписав світлини Ткаченко.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України. Згодом ЗМІ дізналися, про що Джонсон говоритиме із Зеленським.
Також Борис Джонсон у зеленій краватці незвично привітав Зеленського.
Як стало відомо, Британія виділить Україні майже 2 млрд фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці.
Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.