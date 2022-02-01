Як главі уряду Великої Британії Софію Київську показували (фото)

Ткаченко взяв на себе роль екскурсовода для Джонсона

Прем’єр-міністр Великобританії перебуває з візитом у столиці України

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook опублікував фото зі спільної зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом України Володимиром Зеленським у Софійському Соборі.

Міністр зауважив, що був радий вітати іноземного гостя, адже співпраця України та Сполученого Королівства з метою зміцнення безпеки та обороноздатності України є надважливою на тлі загрози нашій країні.

«Але розмовляли не лише про проблеми. Як колишній журналіст, Ткаченко не міг не розповісти колишньому журналісту Джонсону про історію славетного Софійського собору. А також згадати про спорідненість князів Київської епохи з королівськими домами Європи. У часи, коли хтось піддає сумніву європейську спорідненість та вибір України – це було на часі», – підписав світлини Ткаченко.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України. Згодом ЗМІ дізналися, про що Джонсон говоритиме із Зеленським.

Також Борис Джонсон у зеленій краватці незвично привітав Зеленського.

Як стало відомо, Британія виділить Україні майже 2 млрд фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці.

Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.

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