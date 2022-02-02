Найдешевше житло в Києві: що можна купити за $12 тис. (фото)

Помешкання продається на вул. Проспект Науки, 78

Одна з найдешевших пропозицій на ринку нерухомості столиці – кімната на Проспекті Науки за $12,5 тис. Відповідне оголошення розміщене на сайті Olx.

Кімната продається на вул. Проспект Науки, 78, біля метро Деміївська. За вказану суму можна отримати кімнату розміром 11 кв. м. Також є балкон. Із переваг помешкання в оголошенні зазначають триметрові стелі, цегляний будинок та житловий стан кімнати.

«Загальне приміщення в квартирі: кухня, ванна, туалет у стадії ремонту», – зазначається в оголошенні. Квартира розташована на четвертому поверсі.

Як раніше повідомлялося, у Києві «гостинки» продають за ціною новобудов.

Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.

До слова, експерт розповів, у чому небезпека законопроєкту про реєстрацію квартир домогосподарствами. Нагадаємо, у новобудовах Києва середня вартість одного кв. м станом на січень 2022 року становить 35 тис. грн. За місяць ціна зросла на 300 грн, а за рік – на понад 7 тис. грн.

Як раніше повідомлялося, протягом 2021 року найбільше зростання цін зафіксоване в нових об'єктах класів комфорт та комфорт+. Найменше подорожчали об'єкти економ-класу – близько 10-15%.