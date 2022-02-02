Опади – по всій Україні: якою буде погода 2 лютого

Уночі буде досить сильний мороз

У середу деякі регіони засипатиме снігом, а інші – поливатиме дощем

Погода в Україні у середу, 2 лютого, буде багатою на опади. У більшості областей випаде або мокрий сніг, або дощ. Виняток – кілька північних та центральних регіонів. Про це інформує Укргідрометцентр.

У західних, північних, східних та частині центральних областей ніч буде морозяною – від -4 до -9. Дещо тепліше – у південних регіонах.

Удень на більшості території країни повітря прогріється до плюсових показників. Найтепліше буде у Криму – +6...+8. У Херсонській, Одеській та Миколаївській областях – +3...+5.

Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині – тут буде -1...+1. На решті території температура коливатиметься у межах 0...+4.

Мокрим снігом накриє Західну Україну, дощем та мокрим снігом – південь та схід. Метеорологи не прогнозують опадів у Київській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.

У Києві 2 лютого опадів не обіцяють, вдень температура буде у межах 0...+2, вітер 5-10 метрів на секунду.

Нагадаємо, рятувальники розповіли про шість важливих правил під час ожеледиці на дорогах.

Читайте також: