Коронавірус і освіта: у Києві на карантин закриті сім шкіл

Дев’ять садочків столиці закриті на карантин через випадки коронавірусу

У Києві на карантин закриті 7 шкіл та 9 садочків. Про це повідомив виконуючий обов’язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі в Подільському, Оболонському та Святошинському районах та по дві школи в Голосіївському та Деснянському», – сказав він.

Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів.

За його словами Мондриївського, сьогодні на дистанційному навчанні загалом перебувають 628 класів у 197 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 809. Також хворіють 656 педагогів.

«У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 137 груп у 103 садках», – повідомив Мондриївський.

Дев’ять садочків зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 53%.

Нагадаємо, станом на 10 листопада в Києві 5 шкіл знаходилися на карантині, а також 355 класів 135 шкіл перебували на дистанційному навчанні.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 264026

Одужали 227694

Померли 9145

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За минулу добу, 11 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 931 людини. Це на 34 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 10 листопада було 965 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 47563 випадки захворювання на Covid-19.