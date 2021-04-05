Київ став у кілометрових заторах. Перелік вулиць, які краще об'їхати

Зранку столиця стояла у заторах і ввечері ситуація повторилась

На дорогах правого берегу столиці ситуація найскладніша

У Києві ввечері 5 квітня утворилися кілометрові затори на дорогах. Зафіксовано чимало багато аварій, ситуація також ускладнюється новими обмеженнями на проїзд у транспорті. Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

На дорогах правого берегу столиці ситуація найскладніша. Рух ускладнено проспектом Перемоги, бульваром Лесі Українки, Набережним шосе, вулицею Набережно-Рибальською, Гаванським мостом, проспектом Степана Бандери, вулицями Олени Теліги, Набережно-Лугова, Велика Житомирська, В'ячеслава Чорновола, Саксаганського, Лаврська, бульваром Дружби Народів, Великою окружною дорогою.

У заторах також стоять майже всі центральні вулиці столиці. Проїхати буде складно мостом Метро, а також Південним мостом.

На лівому березі Києва затори спостерігаються на Броварському проспекті, Харківському та Дарницькому шосе, проспекті Гагаріна, Тепловозній вулиці, проспекті Миколи Бажана та Дніпровській набережній.

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ також стояв у заторах через нові карантинні обмеження. Столична влада запровадила проїзд у громадському транспорті тільки за спецперепустками.

Додамо, що після введення спецперепусток для користування громадським транспортом, у Києві зменшилась кількість маршрутних таксі. Компанії-перевізники скаржаться, що водії київських маршруток масово звільняються через локдаун.

Також мер Києва Віталій Кличко назвав умови для введення надзвичайного стану у столиці. Київські лікарні майже повністю заповнені, і місто «дуже близько підходить» до колапсу медичної системи.

Раніше Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

Загалом планувалося роздати близько 400 тисяч перепусток, однак у перший день локдауну було додатково виготовлено ще 100 тисяч штук.

Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.