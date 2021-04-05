Перший день локдауна в Києві: столичні дороги завмерли у заторах (карта)

Сьогодні зранку був ускладнений рух мостами Києва

Рух транспорту зупинився на всіх мостах та на багатьох крупних магістралях міста

Карантинні обмеження, введені на користування громадським транспортом у Києві, спричинили затори по всьому місту. За даними сервісу Google Maps зранку у перший день локдауну рух на всіх мостах, а саме – Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, проспектом Героїв Сталінграда, вулицею Богатирська, на проспекті Степана Бандери, на вулицях Вишгородська, Олени Теліги, Семена Скляренка, Юрія Ілленка.

Затори помітні на проспектах Перемоги, Юрія Ілленка, вулиці Січових Стрільців, Володимирському узвозі, Повітрофлотському проспекті, проспекті Любомира Гузара, проспекті Академіка Палладіна, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Затори утворились проспектом Петра Григоренка, Харківським шосе, вулицею Миропільська, бульваром Перова, проспектом Юрія Гагаріна, вулицею Оноре де Бальзака, проспектом Володимира Маяковського.

Як повідомлялося раніше, з 5 квітня у Києві усі види громадського транспорту, включно з маршрутними таксі, братимуть пасажирів виключно за спецперепустками.