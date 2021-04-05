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    Кличко назвав умови для введення надзвичайного стану

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    На думку міського голови, медична система Києва перебуває на грані колапсу - Кличко назвав умови для введення надзвичайного стану
    На думку міського голови, медична система Києва перебуває на грані колапсу
    Фото: dw.com

    Мер Києва пообіцяв комендантську годину, якщо захворюваність «зашкалюватиме»

    Якщо уведений сьогодні у Києві локдаун не загальмує поширення коронавірусної інфекції, у столиці можуть оголосити надзвичайний стан та ввести комендантську годину. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

    «…Ми знаємо, що зараз її [комендантську годину] запровадили багато країн Європи і нового нічого не вигадали. Є два шляхи. Перший – вакцинація; доки в нас немає достатньої кількості вакцини, залишається той самий шлях розірвати ланцюжок захворюваності. Якщо зараз цифри зашкалюватимуть і станеться колапс медичної системи, в нас не буде іншого виходу, [окрім як] переходити до надзвичайного стану», – зазначив Київський міський голова.

    За словами Віталія Кличка, київські лікарні майже повністю заповнені, і місто «дуже близько підходить» до колапсу медичної системи.

    «Вірус зараз більш агресивний, у нас великі ускладнення. Якщо раніше ми з десяти людей госпіталізували двох, то зараз госпіталізуємо сімох з ускладненнями», – вважає він.

    Нагадаємо, щр заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що столична влада не обговорювала можливість запровадження комендантської години на час жорсткого карантину.

    Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для введення комендантської години потрібно надзвичайний стан. Водночас він допустив, що такий стану в країні може бути введений через ситуацію з Covid-19.

    За Конституцією, режим надзвичайного стану запроваджує президент своїм указом, проте його має у дводенний термін затвердити Верховна Рада більшістю голосів.

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    Теги: Віталій Кличко Верховна Рада Київ мер надзвичайний стан Україна КМДА вакцинація місто влада Дмитро Разумков час вірус комендантська година
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