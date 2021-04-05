Для потреб онкохворих в локдаун працюватимуть таксі – КМДА

Виклик таксі потрібно буде узгоджувати з лікарняним закладом

Київська влада повідомила про переговори з двома операторами таксомоторів

Підвезення пацієнтів до лікарень під час локдауну у Києві буде надаватися двома службами таксі.

Як повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник в сюжеті «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ», відповідне рішення уже узгоджене міською владою.

За словами чиновника, онкохворі пацієнти, яким не надали спецперепусток для проїзду в громадському транспорті, можуть звертатися до головних лікарів закладів, де вони отримують послуги.

Заступник додав, що наразі є відповідна згода від двох операторів служб таксі, які погодилися таких пацієнтів відвозити до лікарень та назад.

В інших випадках Поворозник закликав киян все ж залишатися ці два тижні вдома, аби розвантажити медичну систему та уникнути колапсу.

Під час минулорічного локдауну сервіс таксі Uber Shuttl працював у режимі Shuttle Heroes, безкоштовно доставляючи лікарів до медичних закладів.

Цього року Uber Shuttl заявив про призупинення своєї роботи на час локдауну в столиці.