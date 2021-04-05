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    Для потреб онкохворих в локдаун працюватимуть таксі – КМДА

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    Виклик таксі потрібно буде узгоджувати з лікарняним закладом - Для потреб онкохворих в локдаун працюватимуть таксі – КМДА
    Виклик таксі потрібно буде узгоджувати з лікарняним закладом
    Фото: autoua.net

    Київська влада повідомила про переговори з двома операторами таксомоторів

    Підвезення пацієнтів до лікарень під час локдауну у Києві буде надаватися двома службами таксі.

    Як повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник в сюжеті «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ», відповідне рішення уже узгоджене міською владою.

    За словами чиновника, онкохворі пацієнти, яким не надали спецперепусток для проїзду в громадському транспорті, можуть звертатися до головних лікарів закладів, де вони отримують послуги.

    Заступник додав, що наразі є відповідна згода від двох операторів служб таксі, які погодилися таких пацієнтів відвозити до лікарень та назад.

    В інших випадках Поворозник закликав киян все ж залишатися ці два тижні вдома, аби розвантажити медичну систему та уникнути колапсу.

    Під час минулорічного локдауну сервіс таксі Uber Shuttl працював у режимі Shuttle Heroes, безкоштовно доставляючи лікарів до медичних закладів.

    Цього року Uber Shuttl заявив про призупинення своєї роботи на час локдауну в столиці.

    Теги: таксі Київ Uber лікарня КМДА послуги
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