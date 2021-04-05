Водії київських маршруток масово звільняються через локдаун – перевізники

Основні причини звільнень перевізників – конфлікти з пасажирами та поліцейські штрафи

Після введення спецперепусток для користування громадським транспортом, у Києві зменшилась кількість маршрутних таксі. Як повідомив УНН голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, це повʼязано з тим, що протягом минулого тижня у столиці звільнилося понад 250 водіїв.

«У нас у зв’язку з карантинними обмеженнями, у зв’язку з тим, що постійно штрафують водіїв, вони відмовляються працювати. На минулому тижні по Києву звільнилося більше 250 водіїв. Сьогодні багато водіїв також відмовилися виходити, причина – та сама. Людина виходить на зупинку без спецперепустки, і її основна задача буде потрапити в громадський транспорт, якщо її не пускають – вона вступає в конфліктні ситуації», – розповів Мойсеєнко.

За його словами, якщо людині все ж таки вдається зайти в маршрутку, то співробітники поліції накладають штраф не на пасажира, який без спецперепустки, а на водія.

«Тому з цієї причини у нас стоять автобуси, багато водіїв сьогодні просто відмовилися виходити у рейси. Тому випуск у нас трошки зменшився, не знаємо в принципі, як буде завтра, тому що протягом дня вже починають машини знову з’їжджати», – сказав Мойсеєнко.

Раніше Асоціація перевізників Києва та Київської області повідомляла, що планує ініціювати зупинку роботи маршруток у столиці через збитковість роботи під час локдауну.

Мер Києва Віталій Кличко назвав маніпуляцією намір Асоціації перевізників Києва та Київської області звернутися до влади столиці з тим, щоби офіційно заборонити роботу маршруток.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

Загалом планувалося роздати близько 400 тисяч перепусток, однак у перший день локдауну було додатково виготовлено ще 100 тисяч штук.

Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.

У пʼятницю, 2 квітня, Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до правоохоронців з приводу появи в інтернеті оголошень щодо продажу спецквитків.

Сьогодні Київська міська прокуратура повідомила про затримання 18-річної киянки, що продавала спецперепустку за 200 гривень.

Крім того, Офіс президента назвав недопустимою ситуацію у Києві через те, що документи для проїзду не змогли вчасно отримати всі працівники критичної інфраструктури міста.

Також стало відомо, що для користування залізничним та автобусним рейсами до аеропорту «Бориспіль» спецперепустка не потрібна.