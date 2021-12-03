Вулицю на Русанівці перекриють до кінця року

Під час ремонтних робіт рух вулицею Ентузіастів буде частково обмежено

На вулиці Ентузіастів розпочинається капітальний ремонт

Із 4 по 30 грудня буде частково обмежено транспортний рух на вулиці Ентузіастів у Дніпровському районі Києва. Про це інформує комунальна корпорація «Київавтодор».

На вулиці Ентузіастів розпочинається капітальний ремонт. На першому етапі ремонтуватимуть ділянку від бульвару І. Шамо до Русанівської набережної (північна частина вулиці).

Під час робіт рух буде частково обмежено. На час ремонту на цій ділянці влаштують односторонній рух (у напрямку станції метро «Лівобережна»).

«Київавтодор» перепрошує за незручності.

Ремонтуватимуть ділянку від бульвару І. Шамо до Русанівської набережної

Як повідомлялося, у листопаді на вулиці Юрія Шумського у Дніпровському районі Києва розпочався капітальний ремонт. До 20 грудня заплановано влаштувати новий нижній шар асфальтового покриття.