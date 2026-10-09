Київ та область: графіки відключення світла 10 жовтня 2026 року

Відключення світла повʼязані з атаками РФ на енергосистему України

Завтра, 10 жовтня 2026 року, у столиці та Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 10 жовтня 2026 року

черга 1.1 – з 15:00 до 19:00;

черга 1.2 – з 15:00 до 19:00;

черга 2.1 – з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;

черга 2.2 – з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;

черга 3.1 – з 07:30 до 11:00 та з 18:30 до 22:30;

черга 3.2 – з 18:30 до 22:30;

черга 4.1 – з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;

черга 4.2 – з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;

черга 5.1 – з 11:30 до 15:30;

черга 5.2 – з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;

черга 6.1 – з 22:00 до 24:00;

черга 6.2 – з 22:00 до 24:00.

Відключення світла у Києві 10 жовтня 2026 року

У Києві перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Графік відключень світла у Києві

Нагадаємо, у частині регіонів України завтра, 10 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться з 00:00 до 23:59 для промисловості та бізнесу та з 06:00 до 23:59 для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.