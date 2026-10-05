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Одеса частково залишилася без електроенергії через аварію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Одеса частково залишилася без електроенергії через аварію
Енергетики виконують огляд обладнання
фото: ДТЕК «Одеські електромережі» (ілюстративне)

Сталася аварійна ситуація на обладнанні

Сьогодні, 5 жовтня, через аварію на обладнанні тимчасово залишилися без електропостачання жителі частини Київського, Приморського та Хаджибейського районів Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК «Одеські електромережі».

«Вранці 5 жовтня сталася аварійна ситуація на обладнанні. Тимчасово без світла залишилися жителі частини Київського, Приморського та Хаджибейського районів Одеси», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики виконують огляд обладнання, щоб якнайшвидше розпочати ремонт.

Нагадаємо, наприкінці серпня міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що Україна має шанси пройти зиму без масштабних відключень електроенергії. За його словами, це залежатиме від інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкості відновлення пошкоджених об’єктів. 

Міністр також наголошував, що енергосистема готується до опалювального сезону, а Україна накопичує необхідне обладнання й посилює захист критичної інфраструктури.

Згодом Шмигаль повідомив, що українські спецслужби перехопили російські документи з детальними планами атак на енергетичну інфраструктуру взимку. За його словами, Росія визначила конкретні цілі, а також кількість і типи озброєння для їх ураження.

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Теги: енергетика Одеса відключення світла

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