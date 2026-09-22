Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Муніципалітети залишилися без грошей перед зимою: Асоціація міст висунула вимогу уряду

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Муніципалітети залишилися без грошей перед зимою: Асоціація міст висунула вимогу уряду
В АМУ стверджують, що уряд заборгував теплопостачальним підприємствам 85 млрд грн
фото: depositphotos.com

Асоціація ставить питання, як громади мають готуватися до опалювального сезону та виконувати плани стійкості за відсутності передбачених коштів

Представники муніципалітетів повідомляють про зупинку урядом платежів, передбачених громадами на захист енергетики, підготовку до опалювального сезону, ліквідацію наслідків ракетних ударів, відновлення критичної інфраструктури та зруйнованого житла. Про це повідомила Асоціація міст України 22 вересня. 

За словами радниці голови Асоціації міст України Оксани Продан, уряд не може самостійно вирішувати, здійснювати чи не здійснювати передбачені бюджетом виплати без відповідного рішення Верховної Ради.

«У парламентсько-президентській республіці уряд не може собі дозволити хотіти або не хотіти платити чи не платити. Уряд не може самостійно зупинити ці виплати без рішення Верховної Ради, без парламенту», – зазначила вона.

За її словами, Асоціація міст України об’єднує 1092 громади, і всі ці громади зацікавлені в ефективній підготовці до опалювального сезону. Всі вони чекають на допомогу уряду, тому що уряд на сьогодні винен 85 мільярдів гривень теплопостачальним підприємствам.

«Ці гроші уряд не віддає і не планує віддавати. Уряд і до заяви пані Підласої не поспішав виконувати свої функції. Але хоча б не шкодити – це принаймні уряд може робити і без додаткового фінансування. Якщо є проблеми з коштами, якщо є проблеми на казначейському рахунку, уряд це має бачити не сьогодні на вчора, а заздалегідь. На основі цього вони зобов’язані готувати зміни до державного бюджету на поточний рік і з цими змінами приходити на узгодження до парламенту», – заявила Продан.

В АМУ наголошують, що ситуація безпосередньо стосується спроможності громад виконувати завдання із забезпечення стійкості та підготовки до опалювального сезону. Зокрема, Асоціація ставить питання, як громади мають готуватися до опалювального сезону та виконувати плани стійкості за відсутності передбачених коштів.

АМУ також ставить питання про відповідність зупинки платежів закону про Державний бюджет України на 2026 рік та можливі наслідки такого рішення для громад і населення.

Читайте також:

Теги: енергетика бюджет гроші фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макові брати. Як побутова культура споріднює українців з жителями Європи
Макові брати. Як побутова культура споріднює українців з жителями Європи
10 вересня, 07:32
У Карпатах розгорнулося будівництво вітроелектростанцій, пов'язаних з екснардепом від Партії регіонів Максимом Єфімовим
Бізнес ексрегіонала та Карпатський саміт. Як можна будувати сильну державу, знищуючи довкілля? Авторська стаття
Вчора, 13:30
Переказ від родича може викликати запитання у банку
Гроші від родича на картку: коли банк може попросити документи
24 серпня, 20:30
Приватний ОПК випередив державний сектор за обсягами поставок – Пашинський
Приватний ОПК випередив державний сектор за обсягами поставок – Пашинський
26 серпня, 09:51
Кількість загиблих унаслідок повені зростає
Євросоюз додатково виділив Непалу €500 тис. після руйнівного паводку
4 вересня, 18:53
На наступний рік значна частина необхідної суми поки не має підтверджених джерел
Нардепка назвала суму, якої бракує бюджету України на 2027 рік
16 вересня, 10:47
Софія Ротару має у своєму репертуарі чимало пісень, які створив Ігор Поклад, як «Тече вода», «Хай щастить!» та інші
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
17 вересня, 13:52
Гана Молл показала бликучий виступ на завершальних стартах сезону, двічі показавши результат за 4,90 м
Нова зірка американської легкої атлетики Молл може лишитися без $100 тис. призових
14 вересня, 15:50
Вашингтон уже обговорював цю ініціативу з низкою інших країн
Енергетичне перемир’я України та Росії. Рубіо пояснив пропозицію США
Сьогодні, 15:34

Економіка

Муніципалітети залишилися без грошей перед зимою: Асоціація міст висунула вимогу уряду
Муніципалітети залишилися без грошей перед зимою: Асоціація міст висунула вимогу уряду
Зірвався аукціон із продажу Глухівського кар’єру, конфіскованого у Дерипаски
Зірвався аукціон із продажу Глухівського кар’єру, конфіскованого у Дерипаски
Фахівці D.Solutions пояснили, де бізнес втрачає вигоду від власної генерації
Фахівці D.Solutions пояснили, де бізнес втрачає вигоду від власної генерації
Україна отримала від Світового банку $841 млн на пенсії
Україна отримала від Світового банку $841 млн на пенсії
Україна втрачає металургію: експорт сталевих напівфабрикатів обвалився на 76%
Україна втрачає металургію: експорт сталевих напівфабрикатів обвалився на 76%
Як змінилися ціни на зерно в Україні та світі за тиждень
Як змінилися ціни на зерно в Україні та світі за тиждень

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
201K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Сьогодні, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua