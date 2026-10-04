На Полтавщині дрон влучив в енергооб’єкт, десятки тисяч людей залишилися без світла

Енергетики вже працюють над відновленням

На Полтавщині зафіксували влучання безпілотника по об’єкту енергетичної інфраструктури. Через атаку тимчасово без електропостачання залишилися близько 22 тисяч абонентів. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За його словами, фахівці АТ «Полтаваобленерго» вже працюють над відновленням електропостачання.

Попередньо, внаслідок атаки постраждалих немає. Інші наслідки удару наразі уточнюються.

Раніше The New York Times писав, що Україна передала західним партнерам перехоплений російський план системних ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними видання, метою РФ може бути масштабне знеструмлення українських міст, а також перебої з теплом і водопостачанням узимку. Особливе занепокоєння викликають можливі удари по розподільчих вузлах поблизу Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.

Як зазначало видання, нова кампанія фактично почалася вже наприкінці вересня, коли Росія знову перейшла до масованих атак на українську енергетику ракетами та дронами.

Також прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. У ніч проти 30 вересня окупанти атакували енергетичні об’єкти ракетами та безпілотниками в Києві, Київській області та інших регіонах.

Масовані удари по енергетичній інфраструктурі залишаються системною тактикою російських військ. За даними DiXi Group, від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила щонайменше 64 масовані атаки на українську енергетику.