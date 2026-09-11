Водій ВАЗ збив 75-річну жінку у Василькові: потерпіла в лікарні

Потерпілу з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні

У Василькові 62-річний водій ВАЗ-21099 наїхав на 75-річну жінку. Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували, поліція розпочала розслідування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

«9 вересня, в місті Васильків трапилась дорожньо-транспортна подія. Правоохоронці попередньо встановили, що 62-річний водій автомобіля ВАЗ-21099 не помітив жінку та здійснив наїзд на неї. Внаслідок ДТП 75-річну потерпілу з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у селі Олійникова Слобода Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим з вини нетверезого керманича. За попередніми даними правоохоронців, 32-річний водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, злетів у кювет і таранував дерева. Унаслідок зіткнення 64-річний пасажир отримав тілесні ушкодження – його госпіталізували до лікарні.

Також на автодорозі між селами Лютіж та Демидів у Вишгородському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними правоохоронців, 42-річний кермувальник автомобіля Renault Express розпочав рух із правого узбіччя та виконував маневр розвороту ліворуч. У цей момент відбулося зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Vito, який рухався в попутному напрямку.