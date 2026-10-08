Ексмер Ірпеня Карплюк програв суд активістці і виплатив їй компенсацію

Колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк судився з головою громадської ініціативи «Голка» Іриною Федорів через колонку на «Главкомі»

Колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк програв суд проти голови громадської ініціативи «Голка» Ірини Федорів та відшкодував їй понад 3 тис. грн судових витрат. Про це повідомляє адвокат Ірини Федорів Юрій Мельник, інформує «Главком».

Карплюк понад два роки судився через колонку Ірини Федорів на «Главкомі» про дерибан Біличанського лісу. Політику не сподобалося, що у публікації йдеться про те, що за дерибаном лісу стоять він і його команда з партії «Нові обличчя». Апеляційний суд визнав висловлювання авторки допустимою критикою публічного діяча, а Верховний Суд відмовив политику у відкритті касаційного провадження.

У коментарі «Главкому» Ірина Федорів зазначила, що отримані від Карплюка кошти традиційно витратить на допомогу Збройним силам України.

За словами очільниці «Голки», журналісти та активісти, які викривають корупційні схеми доволі часто потерпають від подібних позовів.

«Такі позови навіть мають свою назву – SLAPP-позови. Їх подають для того, щоб медіа або ж активісти роками витрачали свої ресурси не на антикорупційні розслідування, а на боротьбу в судах. Ці справи можуть розглядати роками. Безумовано, чудово, що є такі організації як Bihus.Info або Zmina, які підтримують активістів та журналістів у такій ситуації. Але їхній ресурси теж мають межі і вони не можуть охопити усі справи в Україні. Тому надзвичайно цінно, що голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зареєстрував законопроєкт (№16117), який дає можливість суддям зупиняти розгляд таких справ, якщо зрозуміло, що позов поданий виключно як інструмент тиску. Згідно з міжнародними зобов’язаннями України, народні депутати мають ухвалити цей законопроєкт до кінця цього року. Ми будемо стежити за поіменним голосуванням у сесійній залі», – зазначила голова «Голки».

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Горобець також судився з Іриною Федорів через публікацію про Біличанський ліс. Він вимагав по одній гривні компенсації від авторки та «Української правди», але водночас хотів стягнути майже 80 тис. грн витрат на адвоката й експертизи. Зрештою з самого Горобця стягнули на користь Ірини Федорів майже 10 тис. грн судового збору. Ці гроші голова «Голки» передала на ЗСУ.