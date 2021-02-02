Депутати Київради провели засідання на сміттєзвалищі

Виїзне засідання постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу відбулося в Підгірцях

Сьогодні, 2 лютого, постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу провела виїзне позачергове засідання в с. Підгірці Обухівського району, на полігон твердих побутових відходів №5.

Депутати оглянули стан полігону №5. Також вони розглянули питання вирішення проблеми утилізації концентрату та план заходів зі створення нової, сучасної інфраструктури із переробки та захоронення твердих побутових відходів. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Полігон №5 у Підгірцях — найбільше сміттєзвалище в Україні. Він працює майже 35 років і складається з двох ділянок-карт, загальна площа яких 65,2 га. За рік приймає понад 450 тис. тонн відходів.

Тривалий час полігон не експлуатували належним чином. Тому сміттєзвалище сьогодні сягає висоти 30-поверхового будинку. Але за останні роки міській владі вдалося привести його до стану контрольованого та безпечного об’єкту, а також розпочати процес рекультивації, тобто закриття. Рішення та план заходів щодо закриття полігону Київрада прийняла ще у 2018 році.

Наразі мінеральним ґрунтом засипана перша карта полігону площею 18,15 га. Також на полігоні за останні роки ліквідовані аварійні схили, що могли призвести до виникнення надзвичайної ситуації.

Кілька років тому тут встановили сучасну станцію очищення фільтрату, що здатна очищувати 750 кубометрів фільтрату на добу.

Паралельно місто працює над створенням альтернативи полігону. Київ уже розробив «План управління відходами», що передбачає будівництво переробних підприємств.

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