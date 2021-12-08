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    Наслідки ожеледиці в Києві: за день вже сталося понад 100 ДТП

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    Патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП&nbsp; - Наслідки ожеледиці в Києві: за день вже сталося понад 100 ДТП
    Патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП 
    фото з відкритих джерел

    На дорогах столиці ожеледиця, і на місто опустився туман

    8 грудня станом на 16 годину в Києві зареєстровано 112 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.

    Для уникнення небезпечних ситуацій, травматизму патрульні рекомендують дотримуватись наступних порад:

    Водіям:

    • дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції
    • відмовтеся від ризикованих маневрувань, які, за несприятливих погодних умов, можуть призвести до створення аварійних ситуацій
    • наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ, знижуйте швидкість до мінімуму

    Пішоходам:

    • будьте уважні на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у дозволених для цього місцях.
    • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

    8 грудня в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    За прогнозом синоптиків, у столиці 9 грудня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

    Крім того, до кінця доби 8 грудня, вночі та вранці 9 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

    На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.

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    Теги: Національна поліція України ДТП Київ дороги автомобіль
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    Наслідки ожеледиці в Києві: за день вже сталося понад 100 ДТП