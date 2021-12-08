Наслідки ожеледиці в Києві: за день вже сталося понад 100 ДТП
На дорогах столиці ожеледиця, і на місто опустився туман
8 грудня станом на 16 годину в Києві зареєстровано 112 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.
Для уникнення небезпечних ситуацій, травматизму патрульні рекомендують дотримуватись наступних порад:
Водіям:
- дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції
- відмовтеся від ризикованих маневрувань, які, за несприятливих погодних умов, можуть призвести до створення аварійних ситуацій
- наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ, знижуйте швидкість до мінімуму
Пішоходам:
- будьте уважні на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у дозволених для цього місцях.
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
8 грудня в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
За прогнозом синоптиків, у столиці 9 грудня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Крім того, до кінця доби 8 грудня, вночі та вранці 9 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.
На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.