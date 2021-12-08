Наслідки ожеледиці в Києві: за день вже сталося понад 100 ДТП

На дорогах столиці ожеледиця, і на місто опустився туман

8 грудня станом на 16 годину в Києві зареєстровано 112 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.

Для уникнення небезпечних ситуацій, травматизму патрульні рекомендують дотримуватись наступних порад:

Водіям:

дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції

відмовтеся від ризикованих маневрувань, які, за несприятливих погодних умов, можуть призвести до створення аварійних ситуацій

наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ, знижуйте швидкість до мінімуму

Пішоходам:

будьте уважні на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у дозволених для цього місцях.

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

8 грудня в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

За прогнозом синоптиків, у столиці 9 грудня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Крім того, до кінця доби 8 грудня, вночі та вранці 9 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.