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Смог над Києвом: рятувальники гасять торф'яні пожежі у кількох районах області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смог над Києвом: рятувальники гасять торф'яні пожежі у кількох районах області
У столиці зранку забруднилося повітря
фото: ДСНС

До гасіння пожежі залучені десятки одиниць техніки

У кількох районах Київської області рятувальники продовжують гасити торф'яні пожежі, які спричинили смог у столиці. Про це повідомляє ДСНС Київської області.

З метою вчасного виявлення та оперативного реагування, рятувальниками на території області двічі на добу проводиться моніторинг місць залягання торфу.

  • Вишгородський район, с. Соснівка, площа горіння 2,75 га. До гасіння залучено дві одиниці техніки та 8 чоловік особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.
  • Бучанський район, с. Михайлівська-Рубежівка, площа горіння 0,02 га. До гасіння залучено одну одиницю техніки, два МП та шість чоловік особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.
  • с. Стоянка, пойма р. Ірпінь площа горіння 0,7 га. До гасіння залучено дві одиниці техніки техніки, 4 МП та 16 чоловік особового складу.
  • с. Здвижівка, пойма р. Здвиж площа горіння 0,2 га. окремими осередками. До гасіння залучено одну одиницю техніки, 1 МП та 4 чоловіки особового складу 58-го ДПРП смт Клавдієве.
  • с. Шибене, пойма р. Здвиж площа горіння 0,3 га, окремими осередком. До гасіння залучено однуодиницю техніки, 1МП та 6 чоловік особового складу 31-ї ДПРЧ смт Бородянка.

Як повідомлялося, Київську область та столицю вранці 1 вересня накрив їдкий дим.

Кілька днів тому Київщину також оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржилися на запах гару.

Тиждень тому, 22 серпня, над Києвом був помічений смог. Він розтягнувся по Київській області. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.

Теги: Київщина повітря рятувальники пожежа Київ

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