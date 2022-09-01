Смог над Києвом: рятувальники гасять торф'яні пожежі у кількох районах області

До гасіння пожежі залучені десятки одиниць техніки

У кількох районах Київської області рятувальники продовжують гасити торф'яні пожежі, які спричинили смог у столиці. Про це повідомляє ДСНС Київської області.

З метою вчасного виявлення та оперативного реагування, рятувальниками на території області двічі на добу проводиться моніторинг місць залягання торфу.

Вишгородський район, с. Соснівка, площа горіння 2,75 га. До гасіння залучено дві одиниці техніки та 8 чоловік особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.

Бучанський район, с. Михайлівська-Рубежівка, площа горіння 0,02 га. До гасіння залучено одну одиницю техніки, два МП та шість чоловік особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.

с. Стоянка, пойма р. Ірпінь площа горіння 0,7 га. До гасіння залучено дві одиниці техніки техніки, 4 МП та 16 чоловік особового складу.

с. Здвижівка, пойма р. Здвиж площа горіння 0,2 га. окремими осередками. До гасіння залучено одну одиницю техніки, 1 МП та 4 чоловіки особового складу 58-го ДПРП смт Клавдієве.

с. Шибене, пойма р. Здвиж площа горіння 0,3 га, окремими осередком. До гасіння залучено однуодиницю техніки, 1МП та 6 чоловік особового складу 31-ї ДПРЧ смт Бородянка.

Як повідомлялося, Київську область та столицю вранці 1 вересня накрив їдкий дим.

Кілька днів тому Київщину також оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржилися на запах гару.

Тиждень тому, 22 серпня, над Києвом був помічений смог. Він розтягнувся по Київській області. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.