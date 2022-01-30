Подробиці подвійного вбивства на Київщині: стало відомо, чим займалися загиблі

За попередніми даними, подружжя приїхало з Волинської області і торгувало пиломатеріалами

Сімейна пара, яку зарізали в Київській області, займалася бізнесом. Правоохоронці розглядають версію замовного вбивства. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Тіла загиблих 1972 і 1976 року народження з ножовими пораненнями були виявлені в автомобілі. За попередніми даними, подружжя приїхало з Волинської області і торгувало пиломатеріалами.

Раніше повідомлялося, що на місце події прибули начальник поліції області Андрій Нєбітов, працівники карного розшуку, слідства, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби.

До слова, у Львівській області 27-річні чоловік і жінка пограбували і вбили самотню літню жінку. Підозрюваному за скоєне загрожує довічне ув’язнення, а от його спільниці – не більше восьми років.

Раніше на Харківщині 18-річна мешканка села Безруки цього тижня народила вдома дівчинку і за день задушила її, а тіло викинула в яму з нечистотами у дворі.

Раніше повідомлялося, що у Харкові 22-річна студентка з Палестини 6 січня народила дівчинку, а після загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху.

Після цього, за даними правоохоронців, стан породіллі погіршився, вона поїхала до лікарні. Там і зізналась у скоєному. Поліцейським розповіла, що приховувала свою вагітність, а дитину народила мертвою.

Нагадаємо, увечері 6 січня в тіло немовляти у пакеті виявили в Харкові біля під’їзду будинку по вулиці Єсеніна.

Нагадаємо, раніше волинянка народила дитину і залишила її на вулиці.

Також у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку.



