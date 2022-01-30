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    Подробиці подвійного вбивства на Київщині: стало відомо, чим займалися загиблі

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    Усі деталі правоохоронці обіцяють повідомити згодом - Подробиці подвійного вбивства на Київщині: стало відомо, чим займалися загиблі
    Усі деталі правоохоронці обіцяють повідомити згодом
    фото: pol.kyivregion/Instagram

    За попередніми даними, подружжя приїхало з Волинської області і торгувало пиломатеріалами

    Сімейна пара, яку зарізали в Київській області, займалася бізнесом. Правоохоронці розглядають версію замовного вбивства. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    Тіла загиблих 1972 і 1976 року народження з ножовими пораненнями були виявлені в автомобілі. За попередніми даними, подружжя приїхало з Волинської області і торгувало пиломатеріалами.

    Раніше повідомлялося, що на місце події прибули начальник поліції області Андрій Нєбітов, працівники карного розшуку, слідства, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби.

    До слова, у Львівській області 27-річні чоловік і жінка пограбували і вбили самотню літню жінку. Підозрюваному за скоєне загрожує довічне ув’язнення, а от його спільниці – не більше восьми років.

    Раніше на Харківщині 18-річна мешканка села Безруки цього тижня народила вдома дівчинку і за день задушила її, а тіло викинула в яму з нечистотами у дворі.

    Раніше повідомлялося, що у Харкові 22-річна студентка з Палестини 6 січня народила дівчинку, а після загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху.

    Після цього, за даними правоохоронців, стан породіллі погіршився, вона поїхала до лікарні. Там і зізналась у скоєному. Поліцейським розповіла, що приховувала свою вагітність, а дитину народила мертвою.

    Нагадаємо, увечері 6 січня в тіло немовляти у пакеті виявили в Харкові біля під’їзду будинку по вулиці Єсеніна.

    Нагадаємо, раніше волинянка народила дитину і залишила її на вулиці.

    Також у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку.

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    Теги: Київ жінка немовля
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    Подробиці подвійного вбивства на Київщині: стало відомо, чим займалися загиблі