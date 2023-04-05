Київ завершує опалювальний сезон: Кличко назвав дату
Рішення про закінчення опалювального сезону міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови
У Києві опалювальний сезон завершиться 8 квітня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
«Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління. Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів», – йдеться в повідомленні.
Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше.
Зазначається, що для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці – одна з найбільших у Європі. І налічує понад 2,7 тис км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень.
Раніше радник прем'єра назвав головну умову підготовки до нового опалювального сезону.
До слова, в Україну йде антициклон Liliosa, який змінить погоду.к
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