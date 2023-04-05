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Київ завершує опалювальний сезон: Кличко назвав дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ завершує опалювальний сезон: Кличко назвав дату
Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів
фото ілюстративне

Рішення про закінчення опалювального сезону міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови

У Києві опалювальний сезон завершиться 8 квітня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління. Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів», – йдеться в повідомленні.

Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше.

Зазначається, що для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці – одна з найбільших у Європі. І налічує понад 2,7 тис км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень.

Раніше радник прем'єра назвав головну умову підготовки до нового опалювального сезону.

До слова, в Україну йде антициклон Liliosa, який змінить погоду.к

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Теги: Київ опалювальний сезон Віталій Кличко

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