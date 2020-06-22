  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ зобов’язав супермаркети й ресторани проводити ІФА-тестування своїх співробітників

    • Розсилка
    <span>ІФА-тести призначені лише для професійного використання</span> - Київ зобов’язав супермаркети й ресторани проводити ІФА-тестування своїх співробітників
    ІФА-тести призначені лише для професійного використання
    Фото ілюстративне

    Київ збільшує кількість тестувань на Covid-19

    Власники і керівники торгових мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування у Києві повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

    «Хочу повідомити, що штаб із надзвичайних ситуацій міста ухвалив сьогодні рішення про те, що власники і керівники торгових мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами. Це тести, що визначають наявність в організмі антитіл до вірусу. Такі тести потрібно робити раз на місяць, оскільки йдеться про людей, які працюють у компаніях із великою кількістю відвідувачів, і де висока ймовірність інфікування коронавірусом», - наголосив Кличко.

    Він також зазначив, що Київ збільшує кількість тестувань на Covid-19. Оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу та запаленням легенів.

    «Тільки «Київський лабораторний центр МОЗ України» зробив майже 40 тисяч досліджень ПЛР-тестів. Такі дослідження роблять іще в 4 комунальних медзакладах Києва, а також - у приватних клініках і державних медичних установах. Зокрема, мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 24,5 тис. зразків біоматеріалу для дослідження. Показник тестування в столиці - найвищий в Україні і становить 67 тестів на 100 тисяч мешканців міста», - підкреслив Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      37241
    • Хворіють
      19587
    • Одужали
      16642
    • Померли
      1012

    Як повідомлялося, станом на ранок 22 червня, у Києві підтверджено 4368 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 43 особи.

    Віталій Кличко Київ торгівля ресторан епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ