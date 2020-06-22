Київ зобов’язав супермаркети й ресторани проводити ІФА-тестування своїх співробітників



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ІФА-тести призначені лише для професійного використання Фото ілюстративне

Київ збільшує кількість тестувань на Covid-19

Власники і керівники торгових мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування у Києві повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу повідомити, що штаб із надзвичайних ситуацій міста ухвалив сьогодні рішення про те, що власники і керівники торгових мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами. Це тести, що визначають наявність в організмі антитіл до вірусу. Такі тести потрібно робити раз на місяць, оскільки йдеться про людей, які працюють у компаніях із великою кількістю відвідувачів, і де висока ймовірність інфікування коронавірусом», - наголосив Кличко.

Він також зазначив, що Київ збільшує кількість тестувань на Covid-19. Оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу та запаленням легенів.

«Тільки «Київський лабораторний центр МОЗ України» зробив майже 40 тисяч досліджень ПЛР-тестів. Такі дослідження роблять іще в 4 комунальних медзакладах Києва, а також - у приватних клініках і державних медичних установах. Зокрема, мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 24,5 тис. зразків біоматеріалу для дослідження. Показник тестування в столиці - найвищий в Україні і становить 67 тестів на 100 тисяч мешканців міста», - підкреслив Кличко.

Коронавірус в Україні

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Одужали 16642

Померли 1012

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 червня, у Києві підтверджено 4368 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 43 особи.