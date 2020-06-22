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    Коронавірус у Києві: за добу менше пів сотні нових випадків Covid-19

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    У Києві виявляють нові випадки захворювання на коронавірус - Коронавірус у Києві: за добу менше пів сотні нових випадків Covid-19
    У Києві виявляють нові випадки захворювання на коронавірус
    Фото: Укрінформ

    На Київщині за добу від коронавірусу одужало більше людей ніж захворіло

    Станом на ранок 22 червня, у Києві підтверджено 4368 випадків Covid-19. 

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 43 особи. За попередню добу збільшення складало 73 особи. 

    З початку епідемії у Києві одужали 1391 особа, померли 98 людей.

    У Київській області зафіксовано 2236 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 28 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 1100 людей (за добу 35), померли 46 осіб.

    Загалом в Україні підтверджено 37241 випадок Covid-19. Протягом 21 червня отримано 681 повідомлення про нові підтверджені випадки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      37241
    • Хворіють
      19587
    • Одужали
      16642
    • Померли
      10012

    Нагадаємо, станом на ранок 21 червня, у Києві було підтверджено 4325 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 73 особи. 

    У Київській області було зафіксовано 2208 випадків Covid-19.

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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