Коронавірус у Києві: за добу менше пів сотні нових випадків Covid-19
На Київщині за добу від коронавірусу одужало більше людей ніж захворіло
Станом на ранок 22 червня, у Києві підтверджено 4368 випадків Covid-19.
За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 43 особи. За попередню добу збільшення складало 73 особи.
З початку епідемії у Києві одужали 1391 особа, померли 98 людей.
У Київській області зафіксовано 2236 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 28 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 1100 людей (за добу 35), померли 46 осіб.
Загалом в Україні підтверджено 37241 випадок Covid-19. Протягом 21 червня отримано 681 повідомлення про нові підтверджені випадки.
-
Всього37241
-
Хворіють19587
-
Одужали16642
-
Померли10012
Нагадаємо, станом на ранок 21 червня, у Києві було підтверджено 4325 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 73 особи.
У Київській області було зафіксовано 2208 випадків Covid-19.