Коронавірус у Києві: за добу менше пів сотні нових випадків Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві виявляють нові випадки захворювання на коронавірус Фото: Укрінформ

На Київщині за добу від коронавірусу одужало більше людей ніж захворіло

Станом на ранок 22 червня, у Києві підтверджено 4368 випадків Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 43 особи. За попередню добу збільшення складало 73 особи.

З початку епідемії у Києві одужали 1391 особа, померли 98 людей.

У Київській області зафіксовано 2236 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 28 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 1100 людей (за добу 35), померли 46 осіб.

Загалом в Україні підтверджено 37241 випадок Covid-19. Протягом 21 червня отримано 681 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 37241

Хворіють 19587

Одужали 16642

Померли 10012

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 21 червня, у Києві було підтверджено 4325 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 73 особи.

У Київській області було зафіксовано 2208 випадків Covid-19.