У Києві на коронавірус захворів чоловік, якому 100 років



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За добу коронавірус підтверджено у 43 киян Фото ілюстративне

До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 43 людини. На сьогодні в столиці вже 4368 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

Серед тих, що захворіли:

21 жінка віком від 24 до 92 років,

дівчина, якій 17 років,

17 чоловіків від 19 до 100 років,

четверо хлопчиків, віком від 4 до 11 років.

До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському, Дніпровському та Деснянському районах – по 7 випадків. Та в Печерському – 6 підтверджених випадків за добу», - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 червня, у Києві підтверджено 4368 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 43 особи.