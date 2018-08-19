«Київавтодор» пояснив, як нічна негода зруйнувала дорогу на Антоновича



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Фото: Олексій Олексієв Дорога на вулиці Антоновича

Олександр Густєлєв заявив, що відбувся значний викид ґрунтових мас під проїжджу частину

Нічна негода, яка сталася у ніч на 19 серпня у Києві, поруйнувала дорогу на вулиці Антоновича внаслідок викиду ґрунтових мас під проїжджу частину. Як інформує КМДА, про це заявив керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв.

«На Антоновича на замовлення «Київтепленерго» ведуться роботи з прокладання теплової мережі. За попередніми висновками, у зв'язку з проведенням робіт з порушенням технології, при інтенсивних опадах вночі з 18 на 19 серпня відбувся значний викид ґрунтових мас під проїжджу частину. А це призвело до закупорювання дощоприймальних колодязів та значно збільшило поверхневий сток на дорозі. Значнi маси дощової води через відкриті котловани пішли на проїжджу частину. Наслiдком цього стало руйнування конструктивних шарiв дорожнього одягу на ділянці вiд вул. Фізкультурної до Жилянської»,- розказав він.

Густєлєв додав, що дорожники усувають наслідки руйнування.

Нагадаємо, увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива. Проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки».

Нічна негода буквально знищила дорожнє покриття на проїжджій частинці вулиці Антоновича у Києві.

Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода.

У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

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