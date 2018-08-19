Нічна негода у Києві пробудила гейзери (відео)
-
Розсилка
Вночі від дощу у Києві з-під землі виривалася вода
Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода. Відповідні відео ширяться соцмережами.
Зокрема, таке явище спостерігалося на вулиці Антоновича та на Подолі.
Навіщо їхати в Ісландію, якщо гейзери є на подолі. pic.twitter.com/JgOasC3a8a— КриптоКудимець (@Zoreslav4yk) August 18, 2018
Нагадаємо, увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива. Проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки».
Нічна негода буквально знищила дорожнє покриття на проїжджій частинці вулиці Антоновича у Києві.
У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.
Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.
Дивіться також:
Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
Читайте також статті:
Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла
Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди