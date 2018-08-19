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    Нічна негода у Києві пробудила гейзери (відео)

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    Гейзери від негоди у Києві - Нічна негода у Києві пробудила гейзери (відео)
    Скріншот відео @Zoreslav4yk
    Гейзери від негоди у Києві

    Вночі від дощу у Києві з-під землі виривалася вода

    Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода. Відповідні відео ширяться соцмережами.

    Зокрема, таке явище спостерігалося на вулиці Антоновича та на Подолі.

    Нагадаємо, увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива. Проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки».

    Нічна негода буквально знищила дорожнє покриття на проїжджій частинці вулиці Антоновича у Києві.

    У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

    Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

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