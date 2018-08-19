Нічна негода у Києві пробудила гейзери (відео)



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Скріншот відео @Zoreslav4yk Гейзери від негоди у Києві

Вночі від дощу у Києві з-під землі виривалася вода

Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода. Відповідні відео ширяться соцмережами.

Зокрема, таке явище спостерігалося на вулиці Антоновича та на Подолі.

Навіщо їхати в Ісландію, якщо гейзери є на подолі. pic.twitter.com/JgOasC3a8a — КриптоКудимець (@Zoreslav4yk) August 18, 2018

Нагадаємо, увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива. Проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки».

Нічна негода буквально знищила дорожнє покриття на проїжджій частинці вулиці Антоновича у Києві.

У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

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