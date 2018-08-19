Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва



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Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook Негода в Києві у ніч на 19 серпня

Центр Києва затопило. Ще раз

Увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива. Проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки», в яких потопають автівки та громадський транспорт.

Відео та фото мешканці Києва публікують у соціальних мережах.

Одним з найбільш постраждалих районів стала Спортивна площа, де розташовується ТРЦ Гулівер.

Фотокартки розгулу стихії оприлюднив фотограф Володимир Бугаєнко.

Місцеві жителі обурюються станом речей.

«Уже втретє за літо в місті сильно заливає вулиці. Який план у мера, щоб уникнути цієї проблеми в майбутньому? А ніякого, все що здатна видавати адміністрація Кличко - це відмовки. При цьому іноді вони виливаються в дивні курйози. Ось, наприклад, що заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв після того, як затопило Хрещатик: «Такі вулиці, як Хрещатик, входять до переліку вулиць з більш інтенсивним обслуговуванням, але, як бачимо, при таких погодних умовах все одно виникає проблема». Як на мене, то публічно визнавати, що ви можете інтенсивно обслуговувати тільки кілька вулиць у центрі і то їх підтоплює - це те ж саме, що зізнатися в своїй профнепридатності», - каже киянин Тарас Міщенко.

У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

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