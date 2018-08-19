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    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва

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    Негода в Києві у ніч на 19 серпня - Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook
    Негода в Києві у ніч на 19 серпня

    Центр Києва затопило. Ще раз

    Увечері 18 серпня столицю знову накрила потужна злива. Проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову творилися величезні «озера» та «річки», в яких потопають автівки та громадський транспорт.

    Відео та фото мешканці Києва публікують у соціальних мережах.

    Одним з найбільш постраждалих районів стала Спортивна площа, де розташовується ТРЦ Гулівер.

    Фотокартки розгулу стихії оприлюднив фотограф Володимир Бугаєнко.

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    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
    Фото: Володимир Бугаєнко / Facebook

    Місцеві жителі обурюються станом речей.

    «Уже втретє за літо в місті сильно заливає вулиці. Який план у мера, щоб уникнути цієї проблеми в майбутньому? А ніякого, все що здатна видавати адміністрація Кличко - це відмовки. При цьому іноді вони виливаються в дивні курйози. Ось, наприклад, що заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв після того, як затопило Хрещатик: «Такі вулиці, як Хрещатик, входять до переліку вулиць з більш інтенсивним обслуговуванням, але, як бачимо, при таких погодних умовах все одно виникає проблема». Як на мене, то публічно визнавати, що ви можете інтенсивно обслуговувати тільки кілька вулиць у центрі і то їх підтоплює - це те ж саме, що зізнатися в своїй профнепридатності», - каже киянин Тарас Міщенко.

    У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

    Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

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