«Київоблгаз» повернув газ 6000 споживачам звільнених територій

Київщина: відновлено газопостачання 27 тис. домогосподарствам

За шість днів відновлюваних робіт фахівцям АТ «Київоблгаз» вдалося повернути стабільне газопостачання до 27 252 домогосподарств у Київській області.

Фахівці АТ «Київоблгаз» повністю відновили газопостачання у селах Кулажинці, Першотравневе, Захарівка, Покровське і Заворовичі в Броварському районі.

Частково відновлено у селах Богданівка, Вільне, Жердова, Рудня, Тарасівка Броварського району, Демидів Броварського району та Колонщина і смт Коцюбинське Бучанського району.

За добу 13 квітня повністю відновлене газопостачання до 3 553 споживачів в Київській області.

Загалом за минулу добу відновено газопостачання до більше ніж 6000 споживачів в трьох областях України: Київській, Чернігівській і Миколаївській

Нагадаємо, завдяки відкриттю нової котельної третина міста Рівне більше не використовує газ. Ще 23 лютого у Рівному стартували пускові налагоджувальні роботи котельні ТОВ «Рівнетеплоенерго» на біосировині – щепі. А сьогодні вона уже забезпечує теплом 11 об’єктів соціальної сфери та 91 висотний будинок.