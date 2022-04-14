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    «Київоблгаз» повернув газ 6000 споживачам звільнених територій

    Газовики працюють щоденно - «Київоблгаз» повернув газ 6000 споживачам звільнених територій
    Газовики працюють щоденно
    фото: РГК

    Київщина: відновлено газопостачання 27 тис. домогосподарствам

    За шість днів відновлюваних робіт фахівцям АТ «Київоблгаз» вдалося повернути стабільне газопостачання до 27 252 домогосподарств у Київській області.

    Фахівці АТ «Київоблгаз» повністю відновили газопостачання у селах Кулажинці, Першотравневе, Захарівка, Покровське і Заворовичі в Броварському районі.

    Частково відновлено у селах Богданівка, Вільне, Жердова, Рудня, Тарасівка Броварського району, Демидів Броварського району та Колонщина і смт Коцюбинське Бучанського району.

    За добу 13 квітня повністю відновлене газопостачання до 3 553 споживачів в Київській області.

    Загалом за минулу добу відновено газопостачання до більше ніж 6000 споживачів в трьох областях України: Київській, Чернігівській і Миколаївській

    Нагадаємо, завдяки відкриттю нової котельної третина міста Рівне більше не використовує газ. Ще 23 лютого у Рівному стартували пускові налагоджувальні роботи котельні ТОВ «Рівнетеплоенерго» на біосировині – щепі. А сьогодні вона уже забезпечує теплом 11 об’єктів соціальної сфери та 91 висотний будинок.

    Теги: росія окупанти газ війна Київщина Україна будинок окупація #stoprussia
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    «Київоблгаз» повернув газ 6000 споживачам звільнених територій