У Рівному запрацювала котельня на відновлюваних джерелах енергії

Третина міста вже не використовує газ для опалювання

Завдяки відкриттю нової котельної третина міста Рівне більше не використовує газ. Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Ще 23 лютого у Рівному стартували пускові налагоджувальні роботи котельні ТОВ «Рівнетеплоенерго» на біосировині – щепі. А сьогодні вона уже забезпечує теплом 11 об’єктів соціальної сфери та 91 висотний будинок», – розповів Коваль.

За його словами, це найбільша котельня на відновлюваних джерелах енергії у Західній Україні. Її потужність – 20 мВт. У планах «Укртепло», яка є власником ТОВ «Рівнетеплоенерго», – ще дві такі котельні. Це дасть змогу зекономити до 9 млн м³ газу в рік, що зменшить фінансове навантаження.

«В умовах війни вкрай важливо бути незалежними від російського газу. Тим більше, що використовується місцева сировина – щепа з рівненських лісів, що здешевить тепло. Ми насичуватимемо ринок коштами для місцевих виробників, і місцевий продукт буде обігрівати домівки рівнян», – сказав Коваль.

Нагадаємо, енергомодернізація великих підприємств – найкоротший шлях до підвищення енергонезалежності України, адже промисловість є одним із найбільших споживачів енергоресурсів.