Комунальне підприємство «Київпастранс» визначило переможцем закупівлі табло на зупинки ТОВ Науково-впроваджувальна фірму «Гранато». Сума договору становить 13,29 млн грн, наразі він очікує підписання. Про це повідомляємся в системі «Прозорро», інформує «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

До грудня 2027 року компанія має поставити 118 електронних табло різних типів. Їх планують використовувати для інформування пасажирів про рух міського транспорту на зупинках і розвитку безбар’єрного простору в Києві у 2026-2027 роках.

За технічними вимогами, це жовті світлодіодні табло на темному контрастному тлі на три або п’ять рядків. Перший рядок службовий, решта відображають номер маршруту, пункт призначення та час прибуття. Висота символів – 76 мм, роздільна здатність рядка – 120×8 пікселів, діаметр пікселя – 5 мм. Корпус має бути антивандальним, зв’язок здійснюється через GSM-модуль. Також передбачено одночасне підключення до двох серверів для відображення інформації про два види транспорту.

Для частини табло потрібні перетворювачі, які дозволяють живити пристрої від контактної мережі трамваїв і тролейбусів. Їхні технічні характеристики: вхідна напруга 360-820 В постійного струму, потужність 2000 Вт. Розмір п’ятирядкового табло без кріплення має бути не меншим за 1230×820×80 мм, трирядкового – 1230×580×80 мм.

Монтаж у вартість не входить: підрядник має лише доставити обладнання на склад «Київпастрансу» на вулиці Дегтярівській, 37.

Найменування Кількість, шт Ціна за од., грн з ПДВ Загальна вартість, грн з ПДВ Табло зупинка (3 рядки) з перетворювачем 600В-220В постійного струму 12 107 742 1 292 904 Табло зупинка (5 рядки) з перетворювачем 600В-220В постійного струму 54 140 220 7 571 880 Табло зупинка (3 рядки) 33 73 242 2 416 986 Табло зупинка (5 рядки) 19 105 720 2 008 680 Всього 118 - 13 290 450

Як можна побачити у наведеній таблиці, вартість перетворювача в ціні «Гранато» однакова для обох типів табло – 34,5 тис. грн. Різниця між трирядковою та п’ятирядковою моделями становить 32 478 грн, або приблизно 16 239 грн за кожен додатковий рядок.

У 2025 році «Київпастранс» закуповував табло на три та п’ять рядків із такими самими технічними вимогами в єдиного учасника ТОВ «Флайлайтс Україна». У назвах позицій специфікації до договору перетворювач 600В-220В не зазначений, однак технічна документація передбачала його наявність у кожному табло. Тоді трирядкова модель коштувала 95 235 грн/шт, а п’ятирядкова – 125 174 грн/шт. Це було приблизно на 12-13% дешевше за відповідні ціни «Гранато» у нинішній закупівлі. Договір 2025 року уклали на 13,15 млн грн, але виконали лише на 3,95 млн грн.

Як закуповують табло інші міста

Комунальне підприємство «Міський тролейбус» (Кривий Ріг) останні три роки купує в того самого виробника «Гранато» табло «ГРАН СВД ЗН-120х4х9,5» з перетворювачем 600/24В.

Рік закупівлі Найменування Кількість, шт Ціна за од., грн з ПДВ Загальна вартість, грн з ПЛВ 2026 ГРАН СВД ЗН-120х4х9,5 18 109 284 1 967 112 2025 ГРАН СВД ЗН-120х4х9,5 30 99 348 2 980 440 2024 ГРАН СВД ЗН-120х4х9,5 42 87 084 3 657 528

Технічні вимоги в цих тендерах ті самі 120×8 пікселів, 76 мм, 5 мм, жовтий колір, GSM-модуль і поля на 5/12/4 знаки. Відрізняється лише кількість рядків (чотири) та інший перетворювач на 24В. Тобто у березні Кривий Ріг замовив більше табло на чотири рядки з перетворювачем 600/24В за 109 284 грн/шт.

Це практично стільки ж, скільки Київ заплатить за менше табло на три рядки з перетворювачем 600В-220В – 107 742 грн/шт, йдеться у розслідуванні.

Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» у серпні купило в ТОВ «Дозор Трек» п’ять повноколірних RGB-табло на пять рядків по 99 515 грн/шт.

У цю суму входять власна опора висотою 3,2 м, маршрутизатор, камера відеоспостереження, кнопка голосового зв’язку з екстреною службою та USB підзарядкою для мобільних пристроїв, монтаж і пусконалагодження. При цьому триметрова металева опора може коштувати 20 тис. грн. Також грошей коштує відеокамера і монтажні роботи. Відтак вартість самого табло в Хмельницькому може бути майже вдвічі меншою від київського табло на п'ять рядків, яке без опори і без монтажу коштує 105 720 грн/шт.

Але порівняння не дуже точне, зауважують журналісти, бо хмельницьке табло трохи менше (1000×500 мм проти 1230×820 мм), а символи нижчі (40 мм проти 76 мм). Водночас це показує, що за ці гроші ринок пропонує значно більше функцій.

Заточка проти непотрібних замовнику конкурентів з дешевшим товаром

У проєкті договору вказано, що постачальник зобов’язаний відвантажити замовлену партію протягом 10 календарних днів після заявки. За прострочення передбачено штраф у 10–20% (до 2 млн грн), а також передбачена можливість відмови замовника від подальших господарських відносин із постачальником на строк до трьох років у разі порушень договору.

Оскільки виготовити 118 пристроїв за 10 днів складно, такі умови, на думку розслідувачів, відсіюють конкурентів. Адже постачальнику заздалегідь невідомо, яку саме кількість табло замовить КП «Київпастранс» та в які терміни надійде відповідна заявка.

Довідково про фігурантів

В.о. генерального директора КП «Київпастранс» є Тетяна Тараско. Підприємство підпорядковане Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яким керує Сергій Підгайний.

За даними системи YouControl, фірма «Гранато» зареєстрована у 1992 році та має статутний капітал 50 копійок. У неї 12 співвласників: директору Арамаїсу Андрєасяну належить 12%, ще 11 осіб мають по 8%. Кінцевого бенефіціара немає, бо жоден співвласник не має 25% чи більше. Співвласники народилися між 1949 і 1964 роками, тобто зараз їм 62-77 років.

Фірма «Гранато» має статутний капітал 50 копійок та 12 співвласників

З 2016 року «Гранато» отримала державних замовлень на 68,77 млн грн, найбільше в нинішнього замовника.

Влітку «Київпастранс» повідомляв, що у Києві не працюють щонайменше 257 електронних інформаційних табло на зупинках громадського транспорту. Найбільше несправних екранів зафіксовано у Деснянському (46), Дніпровському (38) та Солом’янському (31) районах.

Нагадаємо, у Деснянському районі на зупинці громадського транспорту «Торговельно-розважальний комплекс», в напрямку правого берега, встановлюють мобільне укриття для захисту пасажирів. У приміщенні передбачені місця для людей із числа маломобільних груп, зокрема три місця для осіб у кріслах колісних. Вхідні групи з обох сторін укриття обладнані пандусами.