У Києві проїзд у маршрутці вперше зріс до 30 грн
Перевізник пояснив підвищення тарифу зростанням витрат на пасажирські перевезення
Новий тариф запроваджено на маршруті №503, який сполучає станцію метро «Червоний хутір» із вулицею Митрополита Шептицького. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТСН та місцеві Telegram-канали.
У мережі з'явилися фотографії оголошень про нову вартість проїзду. Перевізник пояснив подорожчання значним збільшенням витрат, які впливають на собівартість пасажирських перевезень.
В Асоціації перевізників Києва та Київської області підтвердили, що наразі маршрутка №503 є єдиною у столиці, де вартість проїзду зросла до 30 грн. Чи планують інші приватні перевізники переглядати тарифи, поки невідомо.
За інформацією асоціації, подальші рішення значною мірою залежатимуть від цін на пальне.
Влітку 2026 року вартість проїзду в приватних маршрутках Києва зросла з 20 до 25 грн. Це відбулося після підвищення тарифу на проїзд у комунальному громадському транспорті столиці з 8 до 30 грн. Тоді приватні перевізники також пояснювали зміну цін подорожчанням пального. Крім того, 2 листопада маршрутка №535, де проїзд найдовше коштував 20 грн, також підвищила тариф до 25 грн.
Нагадаємо, з 15 вересня у Києві припинили діяти поїздки в громадському транспорті, придбані до підвищення тарифів. Вартість невикористаних поїздок автоматично перерахували на електронні гаманці транспортних карток у застосунку «Київ Цифровий». Цими коштами пасажири можуть оплачувати проїзд за новими тарифами.
З 15 липня разова поїздка в комунальному громадському транспорті столиці коштує 30 грн. Водночас для пасажирів, які купують кілька поїздок одночасно, діють знижки: вартість однієї поїздки може зменшуватися до 25 грн залежно від кількості придбаних поїздок.
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