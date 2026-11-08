У Києві проїзд у маршрутці вперше зріс до 30 грн

Перевізник пояснив підвищення тарифу зростанням витрат на пасажирські перевезення

Новий тариф запроваджено на маршруті №503, який сполучає станцію метро «Червоний хутір» із вулицею Митрополита Шептицького. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТСН та місцеві Telegram-канали.

У мережі з'явилися фотографії оголошень про нову вартість проїзду. Перевізник пояснив подорожчання значним збільшенням витрат, які впливають на собівартість пасажирських перевезень.

В Асоціації перевізників Києва та Київської області підтвердили, що наразі маршрутка №503 є єдиною у столиці, де вартість проїзду зросла до 30 грн. Чи планують інші приватні перевізники переглядати тарифи, поки невідомо.

У Києві маршрутка зрівнялася за ціною з метро фото: ТСН

За інформацією асоціації, подальші рішення значною мірою залежатимуть від цін на пальне.

Влітку 2026 року вартість проїзду в приватних маршрутках Києва зросла з 20 до 25 грн. Це відбулося після підвищення тарифу на проїзд у комунальному громадському транспорті столиці з 8 до 30 грн. Тоді приватні перевізники також пояснювали зміну цін подорожчанням пального. Крім того, 2 листопада маршрутка №535, де проїзд найдовше коштував 20 грн, також підвищила тариф до 25 грн.

Нагадаємо, з 15 вересня у Києві припинили діяти поїздки в громадському транспорті, придбані до підвищення тарифів. Вартість невикористаних поїздок автоматично перерахували на електронні гаманці транспортних карток у застосунку «Київ Цифровий». Цими коштами пасажири можуть оплачувати проїзд за новими тарифами.

З 15 липня разова поїздка в комунальному громадському транспорті столиці коштує 30 грн. Водночас для пасажирів, які купують кілька поїздок одночасно, діють знижки: вартість однієї поїздки може зменшуватися до 25 грн залежно від кількості придбаних поїздок.