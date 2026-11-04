Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Пройдіть в укриття

Станом на 00:34 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали  про дронову загрозу.

У столиці запроваджено жовтий рівень тривоги.

Тривоги у Києві
4 листопада 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 00:34    

Як тепер працюють тривоги у Києві

У Києві змінився порядок оповіщення про повітряні загрози. З 6 вересня 2026 року в столиці запрацювала система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу мешканці можуть отримувати повідомлення про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову.

Жовтий рівень – дронова небезпека

Оголошується, коли для столиці фіксується загроза застосування безпілотників. Сигнал попереджає про дронову небезпеку та рекомендує мешканцям перейти в укриття.

Червоний рівень – посилена повітряна загроза

Передбачає масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Такий сигнал означає вищий рівень небезпеки та потребує перебування в укритті до офіційного відбою.

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1715-й день повномасштабної війни Росії проти України. 

 

Теги: Київ тривога укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа в пансіонаті в селі Софіївська Борщагівка. 2 листопада 2026 року
Пожежа у пансіонаті на Київщині: одна людина загинула, п'ятеро постраждали
2 листопада, 18:25
Науковці з'ясували, що опудало канюка виготовлене з молодого птаха, вбитого цього року
Київська митниця вилучила з посилок бивень слона, голову акули та опудало птаха
29 жовтня, 18:36
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ затримала коригувальника російських ударів по київських ТЕЦ
29 жовтня, 15:15
Російська атака пошкодила дилерські центри Suzuki та Subaru
Балістична атака на Київ. Пошкоджено автосалони Suzuki та Subaru
27 жовтня, 18:20
Стан лікарні у Солом'янському районі Києва після атаки ворожого дрона 20 жовтня 2026 року
Вибиті вікна і діра в стіні: наслідки удару по лікарні у Солом'янському районі (відео)
20 жовтня, 16:23
Прапор України на балконі зруйнованої окупантами квартири у Києві
Символ незламності: житель Києва вивісив прапор на балконі понівеченого балістикою будинку
15 жовтня, 16:14
Росіяни атакували енергетичні об'єкти у Києві
Після дозволів на продаж нафти РФ палає Київ – Зеленський назвав реальну ціну поступок агресору
10 жовтня, 15:38
Квартира розташована у хрущовці на вул. Донецькій
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Чоколівці
6 жовтня, 14:31
Крістіан Віганд заявив, що ЄС продовжить підтримувати Україну
Єврокомісія відреагувала на погрози Росії дипломатам у Києві
4 жовтня, 09:09

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Київводоканал продовжує працювати над відновленням водопостачання після знеструмлення
Київводоканал продовжує працювати над відновленням водопостачання після знеструмлення
Інцидент на Борщагівці. Центр протидії дезінформації виявив кампанію з поширення фейків
Інцидент на Борщагівці. Центр протидії дезінформації виявив кампанію з поширення фейків
У Києві призупинився рух трамваїв і тролейбусів
У Києві призупинився рух трамваїв і тролейбусів
У Києві через критичну ситуацію зі світлом облаштовано пункти обігріву та зарядки пристроїв – Кличко
У Києві через критичну ситуацію зі світлом облаштовано пункти обігріву та зарядки пристроїв – Кличко
Опалювальний сезон у Києві: чому не всі заклади соцсфери з теплом
Опалювальний сезон у Києві: чому не всі заклади соцсфери з теплом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
146K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua