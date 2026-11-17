Площа основного приміщення укриття становить не менше 30 кв. м

У Деснянському районі на зупинці громадського транспорту «Торговельно-розважальний комплекс», в напрямку правого берега, встановлюють ще одне мобільне укриття для захисту пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Укриття виготовлене із залізобетонних конструкцій. Площа основного приміщення становить не менше 30 кв. м, із розрахунку 0,6 кв. м на одну людину. Загальна місткість – понад 50 осіб. Також передбачено 49 місць для сидіння.

За словами виконувачки обов’язків генерального директора КП «Київпастранс» Тетяни Тараско, мобільне укриття відповідає вимогам безбар’єрності. У приміщенні передбачені місця для людей із числа маломобільних груп, зокрема три місця для осіб у кріслах колісних. Вхідні групи з обох сторін укриття обладнані пандусами.

Мобільне укриття відповідає вимогам безбар’єрності фото: КМДА

У приміщенні облаштують освітлення, вентиляцію та відеоспостереження. У тамбурах розміщені вогнегасники.

Укриття виготовлене згідно з вимогами ДСТУ 9329:2025 «Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробувань» та інших чинних нормативних документів України.

Загалом «Київпастранс» планує встановити коштом підприємства 14 первинних мобільних укриттів. Їх планують розмістити, зокрема, на зупинках наземного громадського транспорту, де такі споруди будуть необхідні першочергово.

Нагадуємо, найбільші проблеми із зведенням захисних споруд наразі спостерігаються у Деснянському районі столиці, де вже зафіксовані випадки повної зупинки будівництва. Проєкти укриттів дуже різняться – їх будують з розрахунку від 300 до 1,2 тис. осіб, тому говорити про середню вартість одного об'єкта некоректно. Натомість питання затримок безпосередньо залежить від вміння організувати роботу.