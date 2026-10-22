Як курсує транспорт у Києві 22 жовтня: зміни на маршрутах (список)

Пасажирів закликають враховувати зміни під час планування поїздок містом

У Києві через обстріл змінили маршрути автобусів і тролейбусів: деталі

У столиці посилили роботу окремих автобусних маршрутів та змінили рух тролейбусів, аби забезпечити перевезення пасажирів після нічного масованого обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Зміни у русі автобусів

Аби зменшити навантаження на пасажиропотік, місто додало рухомий склад на ключових напрямках:

Маршрут № 22: загальну кількість автобусів збільшили з 10 до 12. При цьому 5 із них курсують за скороченою схемою – від вулиці Тростянецької до станції метро «Либідська».

Маршрут № 91: випуск транспорту збільшили з трьох до п'яти машин.

Зміни у русі тролейбусів

Через перекриття руху на проспекті Берестейському тимчасово змінено схему проїзду тролейбуса № 7 у напрямку станції метро «Шулявська».

Наразі рух організовано за маршрутом: станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Святошин».

Пасажирів закликають враховувати зміни під час планування поїздок містом.

Раніше повідомлялося, що у Києві тимчасово змінили рух поїздів Сирецько-Печерською лінією метрополітену через наслідки нічного масованого обстрілу столиці. Пошкодження на Південному мосту вплинули на роботу «зеленої» гілки метро.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед постраждалих – четверо дітей.