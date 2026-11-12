Зруйнована стіна та вигорілі поверхи: наслідки удару дрона РФ по багатоповерхівці в Києві (фото)
Внаслідок влучання ворожого дрона у будинку виникла пожежа, яка охопила квартири з третього по шостий поверхи на площі 200 кв. м
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у дев'ятиповерховому житловому будинку в Солом'янському районі Києва, куди вранці влучив російський ударний безпілотник, та оприлюднили кадри з місця трагедії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.
Внаслідок влучання ворожого дрона у будинку виникла пожежа, яка охопила квартири з третього по шостий поверхи на площі 200 кв. м, а на рівні п'ятого поверху сталася часткова руйнація зовнішньої стіни.
За інформацією рятувальників, жертвою ранкового удару стала одна людина, ще семеро мешканців отримали поранення. Крім того, бійцям ДСНС вдалося врятувати трьох людей.
На оприлюднених кадрах видно наслідки ворожої атаки: понівечений фасад багатоповерхівки, роботу вогнеборців на висоті та мешканців будинку, які очікують на вулиці, поки триває ліквідація наслідків.
Наразі займання повністю загасили, рятувальники проводять розбір аварійних конструкцій. На місці продовжують працювати всі екстрені служби.
Нагадаємо, у Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку. Жертвою російської атаки стала одна людина, ще семеро зазнали поранень.
Також у ніч проти 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. В Обухівському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. На місці влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На момент атаки на території підприємства перебували працівники, проте після оголошення повітряної тривоги всі люди встигли залишити небезпечну зону. Постраждалих немає.
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