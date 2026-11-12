Зруйнована стіна та вигорілі поверхи: наслідки удару дрона РФ по багатоповерхівці в Києві (фото)

Внаслідок влучання ворожого дрона у будинку виникла пожежа, яка охопила квартири з третього по шостий поверхи на площі 200 кв. м

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у дев'ятиповерховому житловому будинку в Солом'янському районі Києва, куди вранці влучив російський ударний безпілотник, та оприлюднили кадри з місця трагедії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Внаслідок влучання ворожого дрона у будинку виникла пожежа, яка охопила квартири з третього по шостий поверхи на площі 200 кв. м, а на рівні п'ятого поверху сталася часткова руйнація зовнішньої стіни.

За інформацією рятувальників, жертвою ранкового удару стала одна людина, ще семеро мешканців отримали поранення. Крім того, бійцям ДСНС вдалося врятувати трьох людей.

Пожежа на одному з балконів фото: ДСНС Києва

Рятувальники гасять пожежу після дронової атаки на столицю фото: ДСНС Києва

На оприлюднених кадрах видно наслідки ворожої атаки: понівечений фасад багатоповерхівки, роботу вогнеборців на висоті та мешканців будинку, які очікують на вулиці, поки триває ліквідація наслідків.

Тіло загиблої жінки біля будинку, понівеченого російськими окупантами у столиці фото: ДСНС Києва

Рятувальники виводять з будинку літніх мешканців фото: ДСНС Києва

Евакуація жителів будинку фото: ДСНС Києва

Наразі займання повністю загасили, рятувальники проводять розбір аварійних конструкцій. На місці продовжують працювати всі екстрені служби.

фото: ДСНС Києва

Рятувальники демонтують аварійні конструкції фото: ДСНС Києва

Величезна діра у стіні будинку фото: ДСНС Києва

Жителі будинку спостерігають за роботою рятувальників фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, у Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку. Жертвою російської атаки стала одна людина, ще семеро зазнали поранень.

Також у ніч проти 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. В Обухівському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. На місці влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На момент атаки на території підприємства перебували працівники, проте після оголошення повітряної тривоги всі люди встигли залишити небезпечну зону. Постраждалих немає.