Рух мостом через річку Либідь у Києві буде обмежено до 8 листопада (схема)

«Київавтодор» закликає враховувати обмеження під час планування маршруту

Фахівці «Київавтошляхмосту» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в напрямку Південного мосту

Із 6 до 8 листопада частково обмежуватимуть рух мостом через річку Либідь на Столичному шосе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст».

Із 18:00 6 листопада і до 20:00 8 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в напрямку Південного мосту.

Ремонт проводитимуть у першій і другій смугах руху. На час робіт рух транспорту організують третьою та четвертою смугами.

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух мостом через річку Либідь на Столичному шосе буде обмежений протягом трьох днів (схема) інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського.