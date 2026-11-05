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Рух мостом через річку Либідь у Києві буде обмежено до 8 листопада (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух мостом через річку Либідь у Києві буде обмежено до 8 листопада (схема)
«Київавтодор» закликає враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Фахівці «Київавтошляхмосту» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в напрямку Південного мосту

Із 6 до 8 листопада частково обмежуватимуть рух мостом через річку Либідь на Столичному шосе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст».

Із 18:00 6 листопада і до 20:00 8 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в напрямку Південного мосту.

Ремонт проводитимуть у першій і другій смугах руху. На час робіт рух транспорту організують третьою та четвертою смугами.

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух мостом через річку Либідь на Столичному шосе буде обмежений протягом трьох днів (схема)
Рух мостом через річку Либідь на Столичному шосе буде обмежений протягом трьох днів (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського.  Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року. 

До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського. 

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Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор міст

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