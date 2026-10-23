«Київпастранс» купить електронні табло для зупинок майже на 12 млн грн
Проєкт реалізується за рахунок власного бюджету підприємства, а саме коштів, отриманих від його господарської діяльності
Комунальне підприємство «Київпастранс» оголосило про проведення відкритих торгів на закупівлю інформаційних табло для зупинок громадського транспорту. Відповідне оголошення про закупівлю електронного обладнання оприлюднене в електронній системі Prozorro, інформує «Главком».
Очікувана вартість закупівлі становить 11,9 млн грн без урахування податку на додану вартість, а загальний обсяг фінансування з ПДВ сягає 14,28 млн грн. Проєкт реалізується за рахунок власного бюджету підприємства, а саме коштів, отриманих від його господарської діяльності.
Згідно з умовами тендерної документації, єдиним критерієм вибору переможця є ціна, яка становить 100% при оцінці пропозицій.
За процедурою відкритих торгів із особливостями учасники можуть звернутися за роз'ясненнями або оскаржити умови закупівлі до 30 жовтня, а кінцевий строк подання тендерних пропозицій призначений на 2 листопада 2026 року. Придбання нового обладнання має на меті покращити систему інформування пасажирів на зупинкових комплексах столиці.
Влітку «Київпастранс» повідомляв, що у Києві не працюють щонайменше 257 електронних інформаційних табло на зупинках громадського транспорту. Із них 21 пристрій перебуває на балансі підприємства, ще 236 встановили в межах інвестиційного конкурсу 2016 року. У «Київпастрансі» уточнюють, що з них 19 неможливо під’єднати до альтернативного джерела живлення, а два перебувають на ремонті.
Найбільше несправних екранів, встановлених у межах інвестиційного проєкту, зафіксовано в Деснянському районі – 46 зупинок. Далі йдуть Дніпровський (38), Солом’янський (31), Голосіївський (28), Оболонський (24), Подільський (22), Святошинський (20), Дарницький (18), Шевченківський (17) і Печерський (13) райони.
До слова, на вулиці Глибочицькій у Києві з одного зі скляних зупинкових павільйонів після суспільного розголосу повністю демонтували бічні та задні стінки. Як зафіксував 22 жовтня кореспондент «Главкома», наразі від павільйону залишилися лише металевий каркас, дах та лавки, а пасажири змушені чекати на громадський транспорт практично під відкритим небом – без захисту від вітру та дощу. У вересні «Главком» уже звертав увагу на появу двох повністю скляних павільйонів на вулиці Глибочицькій. Локація розташована неподалік колишнього заводу «Артем» та інших об’єктів інфраструктури, які неодноразово зазнавали масованих російських атак.
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