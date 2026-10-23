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«Київпастранс» купить електронні табло для зупинок майже на 12 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Київпастранс» купить електронні табло для зупинок майже на 12 млн грн
У Києві не працюють щонайменше 257 електронних табло на зупинках громадського транспорту
фото з відкритих джерел

Проєкт реалізується за рахунок власного бюджету підприємства, а саме коштів, отриманих від його господарської діяльності

Комунальне підприємство «Київпастранс» оголосило про проведення відкритих торгів на закупівлю інформаційних табло для зупинок громадського транспорту. Відповідне оголошення про закупівлю електронного обладнання оприлюднене в електронній системі Prozorro, інформує «Главком».

Очікувана вартість закупівлі становить 11,9 млн грн без урахування податку на додану вартість, а загальний обсяг фінансування з ПДВ сягає 14,28 млн грн. Проєкт реалізується за рахунок власного бюджету підприємства, а саме коштів, отриманих від його господарської діяльності.

Згідно з умовами тендерної документації, єдиним критерієм вибору переможця є ціна, яка становить 100% при оцінці пропозицій.

За процедурою відкритих торгів із особливостями учасники можуть звернутися за роз'ясненнями або оскаржити умови закупівлі до 30 жовтня, а кінцевий строк подання тендерних пропозицій призначений на 2 листопада 2026 року. Придбання нового обладнання має на меті покращити систему інформування пасажирів на зупинкових комплексах столиці. 

Влітку «Київпастранс» повідомляв, що у Києві не працюють щонайменше 257 електронних інформаційних табло на зупинках громадського транспорту. Із них 21 пристрій перебуває на балансі підприємства, ще 236 встановили в межах інвестиційного конкурсу 2016 року. У «Київпастрансі» уточнюють, що з них 19 неможливо під’єднати до альтернативного джерела живлення, а два перебувають на ремонті.

Найбільше несправних екранів, встановлених у межах інвестиційного проєкту, зафіксовано в Деснянському районі – 46 зупинок. Далі йдуть Дніпровський (38), Солом’янський (31), Голосіївський (28), Оболонський (24), Подільський (22), Святошинський (20), Дарницький (18), Шевченківський (17) і Печерський (13) райони.

До слова, на вулиці Глибочицькій у Києві з одного зі скляних зупинкових павільйонів після суспільного розголосу повністю демонтували бічні та задні стінки. Як зафіксував 22 жовтня кореспондент «Главкома», наразі від павільйону залишилися лише металевий каркас, дах та лавки, а пасажири змушені чекати на громадський транспорт практично під відкритим небом – без захисту від вітру та дощу. У вересні «Главком» уже звертав увагу на появу двох повністю скляних павільйонів на вулиці Глибочицькій. Локація розташована неподалік колишнього заводу «Артем» та інших об’єктів інфраструктури, які неодноразово зазнавали масованих російських атак.

Теги: Київ Київпастранс тендер

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