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КиївПрайд 2025: організатори визначилися із датою проведення акції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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КиївПрайд 2025: організатори визначилися із датою проведення акції
Цього року організатори прагнуть залучити більше учасниць та учасників
фото: PRess Association UA/Facebook

Місце проведення Маршу поки не розголошується з міркувань безпеки

У червні у Києві відбудеться КиївПрайд 2025 – наймасштабніша подія року для української ЛГБТІК+ спільноти. Організатори готують дві ключові події: благодійний фестиваль КиївПрайд Парк та традиційний Марш, інформує «Главком». 

КиївПрайд у 2025 році пройде під гаслом «Єдність у різноманітті», яке є офіційним девізом Європейського Союзу.

Програма заходу:

  • 7 червня – КиївПрайд Парк. Благодійна освітня подія відбудеться у культурному просторі КИТ на ВДНГ. На гостей чекають лекторій, майстерні, фотовиставки, ярмарок українських брендів, тату зона, жива музика та простір для спільноти. Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

  • 14 червня – Марш КиївПрайд. Ця подія є ключовою правозахисною акцією. Торік, через безпекові виклики, у Марші змогли взяти участь близько 500 осіб. Цього року організатори прагнуть залучити більше учасниць та учасників. Місце проведення Маршу поки не розголошується з міркувань безпеки.

«Цьогоріч ми знову виходимо в серце столиці, щоби заявити: ми тут, ми поруч, ми воюємо, волонтеримо, працюємо, кохаємо – і маємо право бути захищеними та рівними», – написали організатори. 

Також повідомляється, що цього року буде дві окремі форми – для українок та українців і для іноземних учасниць.

«Зважайте на це, збираючись на подію та запрошуючи іноземних гостей», – додали організатори події.

Нагадаємо, незважаючи на суспільне обурення, ЛГБТ-фест у Києві минулого року відбувся у День пам'яті жертв Голодомору. КиївПрайд пояснив, що фестиваль має просвітницьку мету, не є вечіркою, концертом або парадом.  Його мета – просвіта спільноти ЛГБТК+, а також закриття збору на FPV, РЕБ та ліки для ЗСУ.

Теги: ЛГБТ Марш рівності Київ

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