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Чутливі фото поранених українців здійняли ґвалт у соцмережах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чутливі фото поранених українців здійняли ґвалт у соцмережах
Фотографи Костянтин і Влада Ліберови показала наслідки атаки РФ на Україну
фото: libkos/Instagram

Користувачі невдоволено висловилися щодо неетичності певних фотографій на тлі нічної атаки по Києву

У мережі розгорівся скандал через публікацію чутливих фото поранених українців після атаки Росії на Київ 24 квітня. Знімки, зроблені фотографами Костянтином і Владою Ліберовими та Євгеном Малолєткою, викликали критику – користувачі назвали їх «неетичними». Про це повідомляє «Главком».

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували на своїй сторінці в Instagram фото, де були зображені наслідки нічної атаки РФ по Києву 24 квітня. На одному знімку була зображена поранена українка, яку врятували з будинку, куди влучила російська ракета. Жінка була у нічній сорочці, з ранами та кров'ю після ворожого обстрілу. Фотографи зафіксували момент, коли із нею розмовляла медикиня.

У соцмережах люди консолідувалися, бо вважають цей знімок неетичним. Висловилися й журналісти, як до прикладу Ольга Худецька на своїй сторінці у соцмережах, заявила, що подружжя Ліберових незнайомі з «елементарною журналістською етикою», а також, що вони «не працювали і не виховувались у репортерській традиції».

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фото: скриншот сторінки X Ольги Худецької
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скриншот коментарів

Також схожа реакція була й на відомого українського фотографа Євгена Малолєтки, який також опублікував фото у мережі з пораненою жінкою та чоловіком, яких витягнули рятувальники з-під завалів. Медики зняли з чоловіка одяг, щоб оглянути тіло на наявність травм.

Користувачі у мережі також писали, що фото «є неетичним» та просили Малолєтку або розмити його, або ж узагалі видалити з мережі. Вони також пригадували фотографу й старі випадки неетичної зйомки.

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скриншот коментарів

Як фотографи пояснили причину публікації таких фото?

Костянтин та Влада Ліберови через певний час після початку обговорень у соцмережах відреагували на коментарі щодо фото. Фотографи наголосили, що прокинулися після безсонної ночі та, спираючись на думку спільноти, – видалили фото жінки.

«Розуміємо, що це чутлива тема, яка тригернула певну категорію людей. А нам важлива думка кожного з нашої аудиторії. Якби не спали – видалили б раніше», – написали фотографи у своїй історії в Instagram.

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скриншот

Водночас подружжя зазначило, що на оприлюдненому фото не було видно обличчя жінки. Ба більше, знімок навіть не цензурував сам Instagram з його строгою модерацією.

Натомість Євген Малолєтка поки не висловлювався щодо коментарів про оприлюднені знімки з пораненими українцями.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці.

Також президент США Дональд Трамп відреагував на масований обстріл Києва. Він заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву.

До слова керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Росія адаптує балістичні ракети, аби збільшити кількість жертв. Точність ракет «Іскандер», які окупанти використовують для ударів по українських містах, є низькою. Натомість, щоб збільшити кількість жертв російські війська комплектують балістичні ракети касетною частиною та шрапнеллю для враження цілей у радіусі 100 м.

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Теги: Київ скандал війна

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