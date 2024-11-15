КиївПрайд пройде у День пам’яті жертв Голодомору: організатори пояснили своє рішення

Попри протести громадськості організатори не скасовують і не переносять захід

Незважаючи на суспільне обурення, ЛГБТ-фест пройде у столиці у День пам'яті жертв Голодомору. Про це повідомляється на сторінці організаторів фестивалю.

Попри протести громадськості організатори не скасовують і не переносять захід. «Ми запланували події Феста на 23 листопада, не перевіривши пам’ятні дати. Наразі ми б так не зробили, але заходи відбудуться у зазначені дати з повагою до традицій пам’яті» – сказано в коментарі організаторів фестивалю.

КиївПрайд пояснив, що фестиваль має просвітницьку мету, не є вечіркою, концертом або парадом. Його мета – просвіта спільноти ЛГБТК+, а також закриття збору на FPV, РЕБ та ліки для ЗСУ.

Організатори пообіцяли доєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання 23 листопада та акції «Запали свічку пам’яті».

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що 16 червня відбудеться Марш рівності, який востаннє проходив у Києві в 2021 році. У зв'язку з воєнним станом, подія відбудеться в київському метро, і долучитися до неї зможе не більше 500 осіб.

Тоді команда КиївПрайду повідомила, що наразі веде переговори з військовою адміністрацією щодо організації маршу. Повний розклад подій буде опублікований пізніше на Instagram-сторінці КиївПрайду.

Організатори запевнили, що Марш рівності відповідатиме безпековим вимогам і буде узгодженим із владою. Однак названу локацію (київське метро) не погодили з міською держадміністрацією.

У КМДА закликали обрати іншу локацію задля безпеки учасників заходу та пасажирів, оскільки метро є інфраструктурою подвійного призначення. Опісля у КиївПрайді заявили, що можуть провести марш і без дозволу міської влади.