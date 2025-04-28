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Нетверезий водій спровокував зіткнення шести авто у Голосіївському районі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нетверезий водій спровокував зіткнення шести авто у Голосіївському районі
Масштабна ДТП у Голосіївському районі Києва
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Спілкуючись з ймовірним винуватцем ДТП, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння

Патрульна поліція Києва повідомила обставини та наслідки масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Голосіївському районі. Напередодні, 27 квітня, там зіткнулися шість автівок, проте люди не травмувалися. Патрульні поспілкувались з винуватцем аварії та виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai проїхав прямо зі смуги, яка дозволяє поворот тільки ліворуч. Керманич зіткнувся з автівкою, водій якої через удар втратив контроль над кермуванням та протаранив ще чотири машини.

«Спілкуючись з ймовірним винуватцем ДТП, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Драгер. Результат позитивний – 1,42 проміле», – йдеться у повідомленні.

Спілкуючись з ймовірним винуватцем ДТП, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння
Спілкуючись з ймовірним винуватцем ДТП, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння
фото: Патрульна поліція Києва/Facebook

На винуватця аварії патрульні склали два протоколи: за кермування у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Матеріали направили до суду. 

Нагадаємо, у столиці на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок чого загинула людина. Зазначається, що людина перебігала дорогу за кілька метрів від підземного переходу і її збила насмерть машина.

Раніше у Дарницькому районі Києва, неподалік супермаркету «Ашан», розташованого на вулиці Здолбунівській, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два позашляховики – Volkswagen Touareg та Toyota Prado. 

Теги: Київ ДТП алкоголь

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