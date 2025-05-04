Київ: зранку з'явились перші кадри руйнувань (фото, відео)

У Києві зросла кількість постраждалих до 11 осіб

Київ цієї ночі опинився під атакою дронів, рятувальники ліквідували всі пожежі. Вранці з'явились кадри наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини. LIVE.

Внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.

Рятувальники вночі ліквідували всі пожежі. Як відомо, у Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

🔴 Кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них – 2 дітей! - ДСНС України pic.twitter.com/o9acARWquK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 4, 2025

За даними поліції Києва, внаслідок атаки на столицю зросла кількість постраждалих до 11 осіб. Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років.

У Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

6 фото На весь екран











Нагадаємо, внаслідок атаки дронів зайнялась пожежа поблизу ТРЦ Dream Town, сам торгівельний центр також зазнав пошкоджень.

Вибуховою хвилею вибило вікна, земля встелена склом. Також неподалік загорілись автомобілі.

Як відомо, о 00:20 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. О 01:20 у Києві оголосили відбій.