Поліція оштрафувала матір школяра, який слухав російську музику та нагрубив жінці

Жінка зробила зауваження школяру через те, що він на вулиці гучно увімкнув російські музичні треки під вікнами її будинку

У Голосіївському районі оштрафували матір дитини, що на вулиці слухала російську музику та вступила в конфлікт із небайдужою киянкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що жінка зробила зауваження школяру через те, що він на вулиці гучно увімкнув російські музичні треки під вікнами її будинку. У відповідь хлопець проігнорував зауваження та почав сперечатися із жінкою.

Поліція зареєструвала повідомлення про подію та встановили особу підклітка – ним виявився 12-річний учень місцевої приватної школи. Правоохоронці провели бесіду із матір'ю хлопця та за фактом невиконання нею обов'язків щодо виховання дитини склали адмінпротокол за статтею 184 КУпАП (від 850 до 5100 грн штрафу).

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